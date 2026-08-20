Il WWF Basilicata esprime la propria ferma e netta opposizione ai lavori in corso nel comprensorio

Sellata-Monte Pierfaone, nel cuore di un'area che ricade all'interno del Parco Nazionale dell'Appennino

Lucano e della Zona Speciale di Conservazione "Faggeta di Monte Pierfaone", uno dei più importanti siti

della Rete Natura 2000 della Basilicata.

Ci troviamo di fronte all'ennesimo caso in cui la tutela della natura viene evocata nei comunicati ufficiali

ma sacrificata nei fatti. Si continua a parlare di sviluppo sostenibile, transizione ecologica e valorizzazione

del territorio mentre si procede con opere che comportano una profonda trasformazione di un ambiente

forestale di elevato valore naturalistico.

La questione centrale non è una pista sintetica. La vera questione è la progressiva compromissione di

una faggeta protetta per inseguire un modello di sviluppo che appare sempre più distante dalla

vocazione naturale di questo territorio.

Le faggete appenniniche rappresentano ecosistemi complessi costruiti in decenni, talvolta in secoli,

capaci di ospitare una straordinaria biodiversità, regolare il ciclo delle acque, contrastare l'erosione dei

versanti, assorbire carbonio e mitigare gli effetti della crisi climatica. Una faggeta non è uno sfondo

paesaggistico sul quale collocare nuove infrastrutture. È il bene da proteggere.

Particolarmente allarmante è il contrasto che emerge tra quanto riportato nella documentazione

ambientale resa disponibile e quanto riferito da autorevoli organi di stampa.

In una scheda della procedura ambientale risulta infatti escluso il taglio o l'esbosco di specie vegetali.

Tuttavia diversi articoli pubblicati in questi giorni riferiscono che il progetto comporterebbe

l'abbattimento di circa 951 alberi per consentire la realizzazione delle opere previste nel comprensorio.

Se tale circostanza fosse confermata dagli elaborati progettuali e dalle autorizzazioni rilasciate, ci

troveremmo di fronte a una contraddizione gravissima che merita di essere chiarita immediatamente

dagli enti competenti.

Per questo chiediamo pubblicamente:

 quanti alberi risultano effettivamente interessati dagli interventi;

 quali superfici forestali saranno trasformate o compromesse;

 quali habitat tutelati dalla ZSC saranno direttamente o indirettamente interessati;

 come sia stata valutata la perdita di naturalità derivante dall'insieme delle opere previste;

 perché un intervento di tale portata sia stato ritenuto compatibile già nella sola fase di screening

della Valutazione di Incidenza Ambientale.

Non basta affermare che un'opera è compatibile con l'ambiente. Occorre dimostrarlo con dati, studi,

trasparenza e soprattutto con il rispetto degli obiettivi di conservazione che hanno portato all'istituzione

della Zona Speciale di Conservazione.

Ci chiediamo inoltre quale messaggio si voglia trasmettere alle future generazioni. In tutta Europa si

investe nel recupero degli ecosistemi forestali, nella rinaturalizzazione e nella protezione della

biodiversità. In Basilicata, invece, si rischia di utilizzare fondi pubblici per sostituire natura con

infrastrutture, boschi con opere artificiali, habitat con attrazioni turistiche.

Il Monte Pierfaone non ha bisogno di essere trasformato. Ha bisogno di essere tutelato.

Il WWF Basilicata annuncia pertanto l'avvio di una verifica approfondita di tutti gli atti autorizzativi, delle

valutazioni ambientali, dei pareri rilasciati e della documentazione progettuale, riservandosi di adire le

competenti autorità amministrative e di controllo qualora emergano criticità, incongruenze o carenze

istruttorie.

Perché una faggeta protetta non può essere considerata il prezzo da pagare per realizzare nuove

infrastrutture turistiche. La biodiversità non è un ostacolo allo sviluppo, è la ricchezza più preziosa che

questo territorio possiede.

Il Monte Pierfaone non ha bisogno di diventare un impianto sportivo permanente. Ha bisogno di

restare una montagna."

