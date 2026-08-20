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La voce della Politica
|Monte Pierfaone, WWF Basilicata: "Non si può distruggere una faggeta protetta''
20/08/2026
|Il WWF Basilicata esprime la propria ferma e netta opposizione ai lavori in corso nel comprensorio
Sellata-Monte Pierfaone, nel cuore di un'area che ricade all'interno del Parco Nazionale dell'Appennino
Lucano e della Zona Speciale di Conservazione "Faggeta di Monte Pierfaone", uno dei più importanti siti
della Rete Natura 2000 della Basilicata.
Ci troviamo di fronte all'ennesimo caso in cui la tutela della natura viene evocata nei comunicati ufficiali
ma sacrificata nei fatti. Si continua a parlare di sviluppo sostenibile, transizione ecologica e valorizzazione
del territorio mentre si procede con opere che comportano una profonda trasformazione di un ambiente
forestale di elevato valore naturalistico.
La questione centrale non è una pista sintetica. La vera questione è la progressiva compromissione di
una faggeta protetta per inseguire un modello di sviluppo che appare sempre più distante dalla
vocazione naturale di questo territorio.
Le faggete appenniniche rappresentano ecosistemi complessi costruiti in decenni, talvolta in secoli,
capaci di ospitare una straordinaria biodiversità, regolare il ciclo delle acque, contrastare l'erosione dei
versanti, assorbire carbonio e mitigare gli effetti della crisi climatica. Una faggeta non è uno sfondo
paesaggistico sul quale collocare nuove infrastrutture. È il bene da proteggere.
Particolarmente allarmante è il contrasto che emerge tra quanto riportato nella documentazione
ambientale resa disponibile e quanto riferito da autorevoli organi di stampa.
In una scheda della procedura ambientale risulta infatti escluso il taglio o l'esbosco di specie vegetali.
Tuttavia diversi articoli pubblicati in questi giorni riferiscono che il progetto comporterebbe
l'abbattimento di circa 951 alberi per consentire la realizzazione delle opere previste nel comprensorio.
Se tale circostanza fosse confermata dagli elaborati progettuali e dalle autorizzazioni rilasciate, ci
troveremmo di fronte a una contraddizione gravissima che merita di essere chiarita immediatamente
dagli enti competenti.
Per questo chiediamo pubblicamente:
quanti alberi risultano effettivamente interessati dagli interventi;
quali superfici forestali saranno trasformate o compromesse;
quali habitat tutelati dalla ZSC saranno direttamente o indirettamente interessati;
come sia stata valutata la perdita di naturalità derivante dall'insieme delle opere previste;
perché un intervento di tale portata sia stato ritenuto compatibile già nella sola fase di screening
della Valutazione di Incidenza Ambientale.
Non basta affermare che un'opera è compatibile con l'ambiente. Occorre dimostrarlo con dati, studi,
trasparenza e soprattutto con il rispetto degli obiettivi di conservazione che hanno portato all'istituzione
della Zona Speciale di Conservazione.
Ci chiediamo inoltre quale messaggio si voglia trasmettere alle future generazioni. In tutta Europa si
investe nel recupero degli ecosistemi forestali, nella rinaturalizzazione e nella protezione della
biodiversità. In Basilicata, invece, si rischia di utilizzare fondi pubblici per sostituire natura con
infrastrutture, boschi con opere artificiali, habitat con attrazioni turistiche.
Il Monte Pierfaone non ha bisogno di essere trasformato. Ha bisogno di essere tutelato.
Il WWF Basilicata annuncia pertanto l'avvio di una verifica approfondita di tutti gli atti autorizzativi, delle
valutazioni ambientali, dei pareri rilasciati e della documentazione progettuale, riservandosi di adire le
competenti autorità amministrative e di controllo qualora emergano criticità, incongruenze o carenze
istruttorie.
Perché una faggeta protetta non può essere considerata il prezzo da pagare per realizzare nuove
infrastrutture turistiche. La biodiversità non è un ostacolo allo sviluppo, è la ricchezza più preziosa che
questo territorio possiede.
Il Monte Pierfaone non ha bisogno di diventare un impianto sportivo permanente. Ha bisogno di
restare una montagna."
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archivio
|La Voce della Politica
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