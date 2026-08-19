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La voce della Politica
|Scomparsa di Angela Buccico, il cordoglio del Presidente della Provincia di Mate
19/08/2026
|Con profondo dolore ho appreso la notizia del ritrovamento del velivolo disperso in Calabria e della tragica fine di Angela Buccico e Carlo Arnulfo. Una notizia che nessuno di noi voleva sentire, e che getta nello sconforto unintera comunità che in questi giorni aveva continuato a sperare.
Così il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, dopo il ritrovamento del corpo senza vita della nota professionista di Matera e del suo compagno, nei pressi di Fuscaldo, in provincia di Cosenza.
In questo momento di dolore così grande desidero stringermi con tutto il cuore alla famiglia Buccico, agli amici e ai colleghi che hanno vissuto ore di angoscia e che oggi devono affrontare un lutto tanto improvviso quanto doloroso. Un pensiero commosso va anche alla famiglia di Carlo Arnulfo.
Ringrazio, a nome della Provincia di Matera, tutti coloro che nei giorni scorsi non hanno risparmiato energie nelle ricerche: i vigili del fuoco, lAeronautica Militare, la Guardia Costiera, la Protezione Civile e le forze dellordine, che hanno lavorato senza sosta in condizioni difficili, guidati fino allultimo dalla speranza di un epilogo diverso.
A Matera, alla città dei Sassi, non resta ora che raccogliersi in un silenzio di rispetto e vicinanza verso chi soffre questa perdita.
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|19/08/2026 - Scomparsa di Angela Buccico, il cordoglio del Presidente della Provincia di Mate
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