Esprimiamo piena e convinta solidarietà a Valentina Garripoli, a fronte delle denigrazioni personali e degli attacchi rivolti nei suoi confronti, compresi quelli riguardanti il suo aspetto fisico e le insinuazioni relative alla legittimità dei suoi titoli e del suo percorso professionale.

Riteniamo profondamente sbagliato e inaccettabile che una donna venga attaccata sul piano personale, mortificata per il proprio aspetto o delegittimata attraverso insinuazioni che, soprattutto quando riguardano la sua formazione e le sue competenze, dovrebbero essere eventualmente affrontate esclusivamente sulla base di documenti, fatti e verifiche oggettive.

Plaudiamo, inoltre, alla scelta di Valentina Garripoli di rendere pubblica la propria vicenda soltanto dopo aver concluso il suo percorso da assessora. È una scelta che riteniamo significativa e che merita di essere sottolineata: avrebbe potuto intervenire mentre ricopriva il proprio ruolo e utilizzare quella posizione per alimentare il dibattito, ma ha scelto di non farlo.

Ha preferito attendere la conclusione del proprio percorso, proprio per evitare che la vicenda potesse essere interpretata o strumentalizzata sul piano politico.

Questo comportamento testimonia senso di responsabilità, rispetto per il ruolo ricoperto e, soprattutto, la volontà di separare una questione personale e di dignità da qualsiasi possibile interesse politico.

Non è una strumentalizzazione politica. È la scelta di una donna che ha deciso di raccontare ciò che ha vissuto e di difendere la propria dignità.

Ed è proprio per questo che riteniamo ancora più importante ascoltarla e affrontare la questione con serietà, senza trasformare la sua denuncia in unulteriore occasione di attacco.

La critica è legittima. Il confronto è necessario. La verifica dei fatti è doverosa.

Ma la denigrazione personale, il body shaming e le insinuazioni sulla professionalità o sui titoli di una persona non possono diventare strumenti di confronto pubblico.

Il valore di una donna non si misura dal suo aspetto. La sua credibilità non si cancella con uninsinuazione. La sua professionalità non può essere demolita con un attacco personale.

Per questo siamo al fianco di Valentina Garripoli per un principio che riteniamo universale: ogni persona ha diritto al rispetto, alla dignità e alla possibilità di essere giudicata sulla base dei fatti, del proprio percorso e delle proprie azioni.

E oggi la sua scelta di parlare assume un significato ancora più forte: non utilizzare il ruolo per difendersi, ma utilizzare la propria voce per difendere la propria dignità.

Su questo principio non possono esserci ambiguità.



Azione Provinciale Potenza