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La voce della Politica
|Futuro Nazionale entra nel consiglio comunale di Matera
19/08/2026
|I due consiglieri comunali Marco Bigherati e Francesco Lisurici comunicano la decisione di lasciare i rispettivi gruppi consiliari di appartenenza e di aderire al Gruppo Misto, compiendo un passaggio istituzionale necessario per esercitare con piena autonomia, trasparenza e riconoscibilità la propria azione politica e amministrativa. La scelta non modifica lattuale collocazione dei due consiglieri, che continueranno a sostenere lAmministrazione guidata dal sindaco Antonio Nicoletti con lealtà, responsabilità e spirito costruttivo. Tale sostegno si esprimerà attraverso una valutazione autonoma e puntuale dei singoli provvedimenti, assumendo come unico criterio guida linteresse di Matera e dei materani. Ladesione al Gruppo Misto consentirà a Bigherati e Lisurici di portare nellAssise comunale le idee, i valori e le proposte di Futuro Nazionale. Non si tratta, pertanto, di un semplice cambiamento formale, ma dellinizio di una nuova fase politica, Futuro Nazionale assume così una presenza nel Consiglio comunale attraverso due amministratori pronti a trasformare i principi del movimento in proposte concrete.
Lazione consiliare si concentrerà sulle priorità di Matera: sicurezza, politiche sociali, sostegno alle famiglie e alla natalità, sviluppo economico, cultura e turismo, infrastrutture, sanità, contrasto allo spopolamento e tutela del ruolo istituzionale della città, patrimonio dellumanità e punto di riferimento dellintera Basilicata.
«Continueremo a sostenere il sindaco Antonio Nicoletti e lAmministrazione comunale, valutando di volta in volta ogni atto e ogni provvedimento esclusivamente sulla base dellinteresse di Matera», dichiarano Marco Bigherati e Francesco Lisurici. «Il nostro sarà un sostegno leale, ma anche autonomo, responsabile e concreto. Non rinunceremo alla nostra identità né alla libertà di rappresentare le esigenze dei cittadini. Prima vengono Matera e i materani. La politica deve tornare a essere presenza sul territorio, ascolto, competenza e capacità di trasformare le idee in risultati».
Soddisfazione è espressa dal responsabile regionale di Futuro Nazionale in Basilicata, Giulio Curatella:
«Lingresso di Futuro Nazionale nel Consiglio comunale di Matera costituisce un passaggio politico di grande rilievo. Ringrazio Marco Bigherati e Francesco Lisurici per questa scelta coraggiosa e responsabile: due amministratori che non cercano rendite di posizione, ma intendono mettere capacità, esperienza e radicamento territoriale al servizio della comunità. La nostra presenza nelle istituzioni sarà leale, riconoscibile e concreta. Matera avrà un ruolo centrale nel progetto politico lucano e nazionale, per questo rivolgiamo un appello a tutti i materani che non si riconoscono più nella vecchia politica, nelle divisioni sterili e nelle promesse senza seguito, unitevi a Futuro Nazionale e partecipate alla costruzione di una nuova stagione per la città.
Nelle prossime settimane sarà annunciato un importante evento pubblico di Futuro Nazionale a Matera, attualmente in fase di programmazione, durante il quale saranno illustrate le priorità per la città, le prime iniziative consiliari e il percorso di ulteriore radicamento del movimento sul territorio.
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