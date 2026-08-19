I due consiglieri comunali Marco Bigherati e Francesco Lisurici comunicano la decisione di lasciare i rispettivi gruppi consiliari di appartenenza e di aderire al Gruppo Misto, compiendo un passaggio istituzionale necessario per esercitare con piena autonomia, trasparenza e riconoscibilità la propria azione politica e amministrativa. La scelta non modifica lattuale collocazione dei due consiglieri, che continueranno a sostenere lAmministrazione guidata dal sindaco Antonio Nicoletti con lealtà, responsabilità e spirito costruttivo. Tale sostegno si esprimerà attraverso una valutazione autonoma e puntuale dei singoli provvedimenti, assumendo come unico criterio guida linteresse di Matera e dei materani. Ladesione al Gruppo Misto consentirà a Bigherati e Lisurici di portare nellAssise comunale le idee, i valori e le proposte di Futuro Nazionale. Non si tratta, pertanto, di un semplice cambiamento formale, ma dellinizio di una nuova fase politica, Futuro Nazionale assume così una presenza nel Consiglio comunale attraverso due amministratori pronti a trasformare i principi del movimento in proposte concrete.

Lazione consiliare si concentrerà sulle priorità di Matera: sicurezza, politiche sociali, sostegno alle famiglie e alla natalità, sviluppo economico, cultura e turismo, infrastrutture, sanità, contrasto allo spopolamento e tutela del ruolo istituzionale della città, patrimonio dellumanità e punto di riferimento dellintera Basilicata.

«Continueremo a sostenere il sindaco Antonio Nicoletti e lAmministrazione comunale, valutando di volta in volta ogni atto e ogni provvedimento esclusivamente sulla base dellinteresse di Matera», dichiarano Marco Bigherati e Francesco Lisurici. «Il nostro sarà un sostegno leale, ma anche autonomo, responsabile e concreto. Non rinunceremo alla nostra identità né alla libertà di rappresentare le esigenze dei cittadini. Prima vengono Matera e i materani. La politica deve tornare a essere presenza sul territorio, ascolto, competenza e capacità di trasformare le idee in risultati».

Soddisfazione è espressa dal responsabile regionale di Futuro Nazionale in Basilicata, Giulio Curatella:

«Lingresso di Futuro Nazionale nel Consiglio comunale di Matera costituisce un passaggio politico di grande rilievo. Ringrazio Marco Bigherati e Francesco Lisurici per questa scelta coraggiosa e responsabile: due amministratori che non cercano rendite di posizione, ma intendono mettere capacità, esperienza e radicamento territoriale al servizio della comunità. La nostra presenza nelle istituzioni sarà leale, riconoscibile e concreta. Matera avrà un ruolo centrale nel progetto politico lucano e nazionale, per questo rivolgiamo un appello a tutti i materani che non si riconoscono più nella vecchia politica, nelle divisioni sterili e nelle promesse senza seguito, unitevi a Futuro Nazionale e partecipate alla costruzione di una nuova stagione per la città.

Nelle prossime settimane sarà annunciato un importante evento pubblico di Futuro Nazionale a Matera, attualmente in fase di programmazione, durante il quale saranno illustrate le priorità per la città, le prime iniziative consiliari e il percorso di ulteriore radicamento del movimento sul territorio.