Quarantacinque edizioni della Sagra e trentanni di riconoscimento Igp - sottolinea lassessore allAgricoltura - raccontano una comunità che ha creduto nel proprio prodotto. Ora dobbiamo portare a compimento il percorso per il pieno riconoscimento ministeriale del Consorzio di tutela.



«Il Fagiolo di Sarconi IGP è una delle espressioni più autentiche della nostra agricoltura e dimostra come la Basilicata possa trasformare le proprie radici in valore, lavoro e nuove opportunità per i territori». Lo ha dichiarato lassessore regionale alle Politiche agricole, alimentari e forestali, Carmine Cicala, che ieri ha partecipato alla prima delle due serate della 45ª edizione della Sagra del Fagiolo di Sarconi IGP.



Un appuntamento che nel tempo è diventato molto più di una manifestazione gastronomica. La Sagra rappresenta la principale vetrina del Fagiolo di Sarconi IGP e riunisce agricoltura, produzioni locali, cultura rurale, artigianato, ristorazione e accoglienza.



Ledizione di questanno assume un significato particolare perché coincide con i trentanni dal riconoscimento europeo dellIndicazione geografica protetta, ottenuto nel 1996. Un traguardo che testimonia il valore di un prodotto profondamente legato a Sarconi e a unarea più ampia della Val dAgri, custodito dal lavoro degli agricoltori e dallazione di chi ne ha assicurato nel tempo la tutela e la promozione.



«In questa occasione  aggiunge Cicala  desidero rivolgere un pensiero particolare a Giovanni Tempone, già sindaco di Sarconi, scomparso da meno di un anno. Il suo impegno per la comunità, per la Pro Loco che oggi porta il suo nome e per la crescita del Fagiolo IGP rimane un patrimonio importante per Sarconi e per tutta la Val dAgri».



«Quarantacinque edizioni della Sagra e trentanni di riconoscimento IGP  sottolinea Cicala  raccontano una comunità che ha creduto nel proprio prodotto e ha saputo farne un simbolo riconosciuto ben oltre i confini regionali. Ora dobbiamo compiere un ulteriore passo in avanti, portando a compimento il percorso per il pieno riconoscimento ministeriale del Consorzio di tutela e costruendo intorno ad esso una filiera sempre più organizzata, capace di aggregare i produttori, rafforzare il posizionamento del marchio, raggiungere nuovi mercati e generare reddito e occupazione stabile, soprattutto per i giovani».



Su questo fronte il lavoro è già in corso. Nei mesi scorsi lALSIA, lAgenzia lucana di sviluppo e innovazione in agricoltura, ha operato in stretta sinergia con il Consorzio del Fagiolo di Sarconi IGP, accompagnandone il percorso verso il riconoscimento ministeriale. Nei prossimi giorni è atteso il riconoscimento come Consorzio di tutela da parte del Ministero dellagricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.



«È un passaggio decisivo, e voglio ringraziare lALSIA per il lavoro svolto  osserva lassessore . Un conto è unassociazione di produttori, altro è un Consorzio di tutela riconosciuto dal MASAF: cambiano lautorevolezza dellinterlocutore, gli strumenti a disposizione e la capacità di rappresentare lintera denominazione. Una volta ottenuto il riconoscimento, il Consorzio potrà inoltre farsi promotore dellaggiornamento del disciplinare di produzione, una necessità segnalata più volte dai produttori, che potrà così essere affrontata attraverso un percorso istituzionale strutturato».



Lobiettivo è favorire, con il Consorzio quale interlocutore centrale, una rete permanente tra produttori, trasformatori, ristoratori, istituzioni, ricerca e sistema della promozione territoriale. Una rete capace di aumentare il valore riconosciuto agli agricoltori, ampliare gli sbocchi commerciali e trasformare la notorietà del prodotto in crescita duratura per lintera Val dAgri.



Su questo terreno gli strumenti del CSR Basilicata 2023-2027  regimi di qualità, cooperazione, innovazione e promozione delle produzioni certificate  possono offrire un supporto concreto al lavoro del Consorzio e delle imprese.



«È un percorso che vogliamo costruire partendo dallascolto dei produttori e dal confronto con il Consorzio e con tutti gli operatori della filiera, perché le scelte più efficaci nascono dalle esigenze reali delle imprese e dei territori  prosegue Cicala . Le sagre delle nostre eccellenze possono diventare anche luoghi di confronto e programmazione economica. Dietro ogni prodotto della tradizione ci sono agricoltori, imprese, associazioni, amministrazioni e giovani che possono scegliere di restare. Rafforzare le filiere significa offrire loro prospettive concrete e contribuire a contrastare lo spopolamento delle aree interne».



La capacità attrattiva della manifestazione è confermata dalle circa 30 mila presenze registrate nella scorsa edizione. Visitatori provenienti da diverse parti dItalia che, attraverso il Fagiolo IGP, possono conoscere Sarconi, la Val dAgri e il patrimonio agroalimentare della Basilicata.



«Ringrazio il sindaco Nicola Gulfo e lAmministrazione comunale, il presidente della Pro Loco Camillo Fortunato, il Consorzio del Fagiolo di Sarconi IGP e tutti i produttori per il lavoro svolto nella tutela e nello sviluppo di questa eccellenza, insieme alle associazioni e ai tanti volontari per lottima organizzazione e per la calorosa accoglienza  conclude Cicala . La maniera migliore per custodire il lavoro di chi ci ha preceduto è farlo vivere in una prospettiva nuova: trasformare lidentità in sviluppo e le nostre eccellenze in opportunità concrete per il futuro».