-->

HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

La voce della Politica

Latronico: ''Professionalità e umanità, la sanità lucana mostra il suo grande cuore''

19/08/2026

Lassessore commenta la lettera pubblicata oggi dal Corriere della Sera di uninsegnante abruzzese coinvolta con la famiglia in un incidente stradale sulla Statale 106 Jonica mentre era in vacanza in Basilicata. I turisti hanno evidenziato professionalità e umanità allospedale di Policoro

Una testimonianza che ci riempie di orgoglio e che dimostra leccellenza e il grande cuore della nostra sanità regionale. È quanto sottolinea lassessore alla Salute, Cosimo Latronico, commentando la lettera pubblicata oggi dal Corriere della Sera a firma di Emanuela Zulli, uninsegnante abruzzese coinvolta con la famiglia in un grave incidente stradale sulla Statale 106 Jonica mentre era in vacanza in Basilicata.
Dopo il violento impatto nei pressi di Terzo Marzocco, i tre turisti sono stati soccorsi e trasportati durgenza allospedale di Policoro dove sono stati sottoposti a tempestivi accertamenti ed esami diagnostici.
Voglio rivolgere un plauso sincero e un ringraziamento a tutto il personale medico e infermieristico del Pronto Soccorso di Policoro  aggiunge Latronico -. La signora Emanuela ha ricordato con commozione laccoglienza ricevuta, citando la professionalità, lumanità e la simpatia del giovane medico di turno e di tutta la squadra di operatori sanitarie. In momenti drammatici come quelli vissuti da questa famiglia  prosegue lassessore  la competenza clinica unita allempatia fa la differenza. La sanità lucana  conclude Latronico  è fatta prima di tutto di donne e uomini straordinari che ogni giorno lavorano con dedizione e spirito di servizio per tutelare la vita e la salute di cittadini e turisti. A questa famiglia abruzzese auguriamo una rapida e completa guarigione.



archivio

ALTRI

La Voce della Politica
19/08/2026 - Cicala: dal fagiolo di Sarconi sviluppo e lavoro

Quarantacinque edizioni della Sagra e trentanni di riconoscimento Igp - sottolinea lassessore allAgricoltura - raccontano una comunità che ha creduto nel proprio prodotto. Ora dobbiamo portare a compimento il percorso per il pieno riconoscimento ministeriale del Consorzio...-->continua
19/08/2026 - Latronico: ''Professionalità e umanità, la sanità lucana mostra il suo grande cuore''

Lassessore commenta la lettera pubblicata oggi dal Corriere della Sera di uninsegnante abruzzese coinvolta con la famiglia in un incidente stradale sulla Statale 106 Jonica mentre era in vacanza in Basilicata. I turisti hanno evidenziato professionalità e um...-->continua
19/08/2026 - Forza Italia Azzurro Donna di Basilicata: Aereo leggero disperso - vicinanza alle famiglie

La notizia della scomparsa dellaereo leggero sul quale viaggiava Angela Buccico con il suo compagno, ci coglie attonite e addolorate. Siamo vicinissime allamico Rocco, vicesindaco della città di Matera, che con la sua gentilezza e professionalità è costantem...-->continua
18/08/2026 - Jovanotti a Pisticci, il cicloturismo accende i riflettori sulla costa

Pisticci ha accolto Lorenzo Jovanotti Cherubini nellambito del suo Jovagiro, trasformando la visita in unoccasione di promozione del territorio. A raccontarlo è stato il sindaco Domenico Albano, che ha sottolineato il valore della presenza dellartista e d...-->continua
18/08/2026 - Giordano (UGL Matera):"Trepidazione e vicinanza alle famiglie Buccico e Arnulfo per la vicenda dellultraleggero disperso

La Segreteria dellUGL Matera segue costantemente con profonda apprensione levolversi della drammatica vicenda dellultraleggero di cui si sono perse le tracce, a bordo del quale si trovano lavvocata Angela Buccico e lavvocato Carlo Arnulfo.

In que...-->continua
18/08/2026 - Ultraleggero disperso nel Cosentino, Modarelli: «Vicini alle famiglie, confidiamo nel lavoro dei soccorritori»

Sono ore di grande apprensione per la notizia dellultraleggero disperso sullAlto Tirreno Cosentino, a bordo del quale si trovavano i due avvocati Angela Buccico e Carlo Arnulfo.
A nome mio e di tutta Forza Italia della Provincia di Matera desidero esprim...-->continua
18/08/2026 - Lagopesole, iniziati i lavori per area interscambio

RFI ha comunicato lavvio degli interventi finanziati dalla Regione con 900mila euro. Intanto prosegue liter del secondo lotto da 1,4 milioni. Lassessore Pepe: Gli impegni che assumiamo vanno avanti. Un altro passo verso una mobilità sempre più integrata <...-->continua











Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyright© lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo