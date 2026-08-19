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La voce della Politica
|Latronico: ''Professionalità e umanità, la sanità lucana mostra il suo grande cuore''
19/08/2026
|Lassessore commenta la lettera pubblicata oggi dal Corriere della Sera di uninsegnante abruzzese coinvolta con la famiglia in un incidente stradale sulla Statale 106 Jonica mentre era in vacanza in Basilicata. I turisti hanno evidenziato professionalità e umanità allospedale di Policoro
Una testimonianza che ci riempie di orgoglio e che dimostra leccellenza e il grande cuore della nostra sanità regionale. È quanto sottolinea lassessore alla Salute, Cosimo Latronico, commentando la lettera pubblicata oggi dal Corriere della Sera a firma di Emanuela Zulli, uninsegnante abruzzese coinvolta con la famiglia in un grave incidente stradale sulla Statale 106 Jonica mentre era in vacanza in Basilicata.
Dopo il violento impatto nei pressi di Terzo Marzocco, i tre turisti sono stati soccorsi e trasportati durgenza allospedale di Policoro dove sono stati sottoposti a tempestivi accertamenti ed esami diagnostici.
Voglio rivolgere un plauso sincero e un ringraziamento a tutto il personale medico e infermieristico del Pronto Soccorso di Policoro aggiunge Latronico -. La signora Emanuela ha ricordato con commozione laccoglienza ricevuta, citando la professionalità, lumanità e la simpatia del giovane medico di turno e di tutta la squadra di operatori sanitarie. In momenti drammatici come quelli vissuti da questa famiglia prosegue lassessore la competenza clinica unita allempatia fa la differenza. La sanità lucana conclude Latronico è fatta prima di tutto di donne e uomini straordinari che ogni giorno lavorano con dedizione e spirito di servizio per tutelare la vita e la salute di cittadini e turisti. A questa famiglia abruzzese auguriamo una rapida e completa guarigione.
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|La Voce della Politica
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