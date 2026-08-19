Lassessore commenta la lettera pubblicata oggi dal Corriere della Sera di uninsegnante abruzzese coinvolta con la famiglia in un incidente stradale sulla Statale 106 Jonica mentre era in vacanza in Basilicata. I turisti hanno evidenziato professionalità e umanità allospedale di Policoro



Una testimonianza che ci riempie di orgoglio e che dimostra leccellenza e il grande cuore della nostra sanità regionale. È quanto sottolinea lassessore alla Salute, Cosimo Latronico, commentando la lettera pubblicata oggi dal Corriere della Sera a firma di Emanuela Zulli, uninsegnante abruzzese coinvolta con la famiglia in un grave incidente stradale sulla Statale 106 Jonica mentre era in vacanza in Basilicata.

Dopo il violento impatto nei pressi di Terzo Marzocco, i tre turisti sono stati soccorsi e trasportati durgenza allospedale di Policoro dove sono stati sottoposti a tempestivi accertamenti ed esami diagnostici.

Voglio rivolgere un plauso sincero e un ringraziamento a tutto il personale medico e infermieristico del Pronto Soccorso di Policoro  aggiunge Latronico -. La signora Emanuela ha ricordato con commozione laccoglienza ricevuta, citando la professionalità, lumanità e la simpatia del giovane medico di turno e di tutta la squadra di operatori sanitarie. In momenti drammatici come quelli vissuti da questa famiglia  prosegue lassessore  la competenza clinica unita allempatia fa la differenza. La sanità lucana  conclude Latronico  è fatta prima di tutto di donne e uomini straordinari che ogni giorno lavorano con dedizione e spirito di servizio per tutelare la vita e la salute di cittadini e turisti. A questa famiglia abruzzese auguriamo una rapida e completa guarigione.