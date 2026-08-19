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Forza Italia Azzurro Donna di Basilicata: Aereo leggero disperso - vicinanza alle famiglie

19/08/2026

La notizia della scomparsa dellaereo leggero sul quale viaggiava Angela Buccico con il suo compagno, ci coglie attonite e addolorate. Siamo vicinissime allamico Rocco, vicesindaco della città di Matera, che con la sua gentilezza e professionalità è costantemente presente nella vita della città e di tutte noi. Azzurro Donna di Basilicata esprime la sua più accorata vicinanza anche al padre dellavvocata, il senatore Nicola Buccico, da sempre uomo delle istituzioni a sostegno della cultura e della crescita territoriale. Unitamente alla segreteria cittadina di Azzurro Donna a Matera riponiamo la più fervida fiducia nelle forze civili e militari che si stanno spendendo alla ricerca di due giovani vite attanagliate forse da una folta vegetazione, ma certamente da un folle destino al quale speriamo fortemente possano sfuggire.
Il Segretario Regionale di Forza Italia Azzurro Donna di Basilicata
Lucia Pangaro



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