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La voce della Politica
|Forza Italia Azzurro Donna di Basilicata: Aereo leggero disperso - vicinanza alle famiglie
19/08/2026
|La notizia della scomparsa dellaereo leggero sul quale viaggiava Angela Buccico con il suo compagno, ci coglie attonite e addolorate. Siamo vicinissime allamico Rocco, vicesindaco della città di Matera, che con la sua gentilezza e professionalità è costantemente presente nella vita della città e di tutte noi. Azzurro Donna di Basilicata esprime la sua più accorata vicinanza anche al padre dellavvocata, il senatore Nicola Buccico, da sempre uomo delle istituzioni a sostegno della cultura e della crescita territoriale. Unitamente alla segreteria cittadina di Azzurro Donna a Matera riponiamo la più fervida fiducia nelle forze civili e militari che si stanno spendendo alla ricerca di due giovani vite attanagliate forse da una folta vegetazione, ma certamente da un folle destino al quale speriamo fortemente possano sfuggire.
Il Segretario Regionale di Forza Italia Azzurro Donna di Basilicata
Lucia Pangaro
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archivio
|La Voce della Politica
|19/08/2026 - Cicala: dal fagiolo di Sarconi sviluppo e lavoro
Quarantacinque edizioni della Sagra e trentanni di riconoscimento Igp - sottolinea lassessore allAgricoltura - raccontano una comunità che ha creduto nel proprio prodotto. Ora dobbiamo portare a compimento il percorso per il pieno riconoscimento ministeriale del Consorzio...-->continua
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|19/08/2026 - Latronico: ''Professionalità e umanità, la sanità lucana mostra il suo grande cuore''
Lassessore commenta la lettera pubblicata oggi dal Corriere della Sera di uninsegnante abruzzese coinvolta con la famiglia in un incidente stradale sulla Statale 106 Jonica mentre era in vacanza in Basilicata. I turisti hanno evidenziato professionalità e um...-->continua
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|19/08/2026 - Forza Italia Azzurro Donna di Basilicata: Aereo leggero disperso - vicinanza alle famiglie
La notizia della scomparsa dellaereo leggero sul quale viaggiava Angela Buccico con il suo compagno, ci coglie attonite e addolorate. Siamo vicinissime allamico Rocco, vicesindaco della città di Matera, che con la sua gentilezza e professionalità è costantem...-->continua
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|18/08/2026 - Jovanotti a Pisticci, il cicloturismo accende i riflettori sulla costa
Pisticci ha accolto Lorenzo Jovanotti Cherubini nellambito del suo Jovagiro, trasformando la visita in unoccasione di promozione del territorio. A raccontarlo è stato il sindaco Domenico Albano, che ha sottolineato il valore della presenza dellartista e d...-->continua
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|18/08/2026 - Giordano (UGL Matera):"Trepidazione e vicinanza alle famiglie Buccico e Arnulfo per la vicenda dellultraleggero disperso
La Segreteria dellUGL Matera segue costantemente con profonda apprensione levolversi della drammatica vicenda dellultraleggero di cui si sono perse le tracce, a bordo del quale si trovano lavvocata Angela Buccico e lavvocato Carlo Arnulfo.
In que...-->continua
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|18/08/2026 - Ultraleggero disperso nel Cosentino, Modarelli: «Vicini alle famiglie, confidiamo nel lavoro dei soccorritori»
Sono ore di grande apprensione per la notizia dellultraleggero disperso sullAlto Tirreno Cosentino, a bordo del quale si trovavano i due avvocati Angela Buccico e Carlo Arnulfo.
A nome mio e di tutta Forza Italia della Provincia di Matera desidero esprim...-->continua
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|18/08/2026 - Lagopesole, iniziati i lavori per area interscambio
RFI ha comunicato lavvio degli interventi finanziati dalla Regione con 900mila euro. Intanto prosegue liter del secondo lotto da 1,4 milioni. Lassessore Pepe: Gli impegni che assumiamo vanno avanti. Un altro passo verso una mobilità sempre più integrata
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