Pisticci ha accolto Lorenzo Jovanotti Cherubini nellambito del suo Jovagiro, trasformando la visita in unoccasione di promozione del territorio. A raccontarlo è stato il sindaco Domenico Albano, che ha sottolineato il valore della presenza dellartista e della sua passione per le due ruote. Secondo il primo cittadino, levento rappresenta unopportunità per far conoscere Pisticci Mare e intercettare nuovi flussi turistici legati al cicloturismo, sempre più attenti a natura, bellezza e sostenibilità. Albano ha inoltre ringraziato lAPT Basilicata, la direttrice Margherita Sarli e lo staff per il lavoro svolto, ribadendo limpegno dellamministrazione nel rafforzare la promozione della destinazione.



di seguito riportiamo il post social del Sindaco



🌊🚴‍♂️ PISTICCI ACCOGLIE LORENZO JOVANOTTI: IL CICLOTURISMO ACCENDE I RIFLETTORI SU PISTICCI MARE! ☀️💙

È stato un onore immenso accogliere Lorenzo Jovanotti Cherubini nella nostra splendida Pisticci nellambito del suo Jovagiro! 🚴‍♂️🌟

La sua energia travolgente ⚡ e la sua grande passione per le due ruote 🚲 sono il megafono perfetto per promuovere la nostra terra verso mercati turistici emergenti, dinamici e sostenibili come quello del cicloturismo.

Pisticci dimostra di avere tutte le carte in regola per intercettare nuovi target di viaggiatori alla ricerca di natura, bellezza, accoglienza e percorsi unici.

A nome di tutta lAmministrazione, desidero rivolgere un ringraziamento speciale allAPT Basilicata, alla Direttrice Generale Margherita Sarli e a tutto il suo straordinario staff.

Grazie per il grande lavoro di squadra 🤝, per la costante attenzione e per la lungimiranza dimostrata verso Pisticci Mare, che si consolida sempre di più come una nuova, affascinante e imperdibile destinazione del Sud Italia.

Guardiamo al futuro con ottimismo, consapevoli di continuare a rafforzare le azioni di marketing territoriale per amplificare la notorietà e lappeal di Pisticci Mare.

💙 Pisticci Mare: una terra da vivere, scoprire e pedalare! 🚴‍♂️🌊🌿