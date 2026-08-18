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La voce della Politica
|Jovanotti a Pisticci, il cicloturismo accende i riflettori sulla costa
18/08/2026
|Pisticci ha accolto Lorenzo Jovanotti Cherubini nellambito del suo Jovagiro, trasformando la visita in unoccasione di promozione del territorio. A raccontarlo è stato il sindaco Domenico Albano, che ha sottolineato il valore della presenza dellartista e della sua passione per le due ruote. Secondo il primo cittadino, levento rappresenta unopportunità per far conoscere Pisticci Mare e intercettare nuovi flussi turistici legati al cicloturismo, sempre più attenti a natura, bellezza e sostenibilità. Albano ha inoltre ringraziato lAPT Basilicata, la direttrice Margherita Sarli e lo staff per il lavoro svolto, ribadendo limpegno dellamministrazione nel rafforzare la promozione della destinazione.
di seguito riportiamo il post social del Sindaco
🌊🚴♂️ PISTICCI ACCOGLIE LORENZO JOVANOTTI: IL CICLOTURISMO ACCENDE I RIFLETTORI SU PISTICCI MARE! ☀️💙
È stato un onore immenso accogliere Lorenzo Jovanotti Cherubini nella nostra splendida Pisticci nellambito del suo Jovagiro! 🚴♂️🌟
La sua energia travolgente ⚡ e la sua grande passione per le due ruote 🚲 sono il megafono perfetto per promuovere la nostra terra verso mercati turistici emergenti, dinamici e sostenibili come quello del cicloturismo.
Pisticci dimostra di avere tutte le carte in regola per intercettare nuovi target di viaggiatori alla ricerca di natura, bellezza, accoglienza e percorsi unici.
A nome di tutta lAmministrazione, desidero rivolgere un ringraziamento speciale allAPT Basilicata, alla Direttrice Generale Margherita Sarli e a tutto il suo straordinario staff.
Grazie per il grande lavoro di squadra 🤝, per la costante attenzione e per la lungimiranza dimostrata verso Pisticci Mare, che si consolida sempre di più come una nuova, affascinante e imperdibile destinazione del Sud Italia.
Guardiamo al futuro con ottimismo, consapevoli di continuare a rafforzare le azioni di marketing territoriale per amplificare la notorietà e lappeal di Pisticci Mare.
💙 Pisticci Mare: una terra da vivere, scoprire e pedalare! 🚴♂️🌊🌿
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