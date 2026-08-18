La Segreteria dellUGL Matera segue costantemente con profonda apprensione levolversi della drammatica vicenda dellultraleggero di cui si sono perse le tracce, a bordo del quale si trovano lavvocata Angela Buccico e lavvocato Carlo Arnulfo.



In queste ore di angoscia e dolorosa attesa, Pino Giordano, Segretario Provinciale, a nome dellUGL Matera, esprime la più sincera e fraterna vicinanza alle famiglie dei due occupanti, stringendosi in particolare allamico Nicolino Buccico, uomo delle istituzioni e persona di straordinario valore umano, da sempre vicino alla nostra Organizzazione sindacale e con la quale ha condiviso nel tempo rapporti di sincera amicizia, stima e collaborazione.



LUGL rinnova la propria piena fiducia nel lavoro incessante delle squadre di soccorso, delle Forze dellOrdine e di tutti gli uomini e le donne impegnati nelle ricerche, unendosi alla comunità materana e allintero territorio lucano in queste ore di grande apprensione. Lauspicio  conclude Giordano - è che le operazioni possano presto condurre a un esito positivo e riportare speranza e sollievo alle famiglie e a quanti attendono con ansia notizie.