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La voce della Politica
|Ultraleggero disperso nel Cosentino, Modarelli: «Vicini alle famiglie, confidiamo nel lavoro dei soccorritori»
18/08/2026
|Sono ore di grande apprensione per la notizia dellultraleggero disperso sullAlto Tirreno Cosentino, a bordo del quale si trovavano i due avvocati Angela Buccico e Carlo Arnulfo.
A nome mio e di tutta Forza Italia della Provincia di Matera desidero esprimere la nostra sincera vicinanza alle famiglie di Angela e Carlo e, in particolare, a Emilio Nicola Buccico e a Rocco Buccico, ai quali siamo legati da profonda stima e amicizia.
In queste ore così difficili, il nostro pensiero è rivolto a loro e ai loro familiari, mentre continuiamo a seguire con apprensione le operazioni di ricerca, nella speranza che possano presto arrivare notizie positive. Un ringraziamento va a tutte le donne e agli uomini impegnati nelle ricerche e nelle operazioni di soccorso, che stanno lavorando senza sosta e con grande professionalità per fare tutto il possibile.
A nome di Forza Italia della Provincia di Matera, ci stringiamo alle famiglie e condividiamo con loro queste ore di attesa, confidando nel lavoro dei soccorritori e auspicando che le ricerche possano avere un esito positivo.
Gianluca Modarelli
Segretario provinciale
Forza Italia Provincia di Matera
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archivio
|La Voce della Politica
|18/08/2026 - Jovanotti a Pisticci, il cicloturismo accende i riflettori sulla costa
Pisticci ha accolto Lorenzo Jovanotti Cherubini nellambito del suo Jovagiro, trasformando la visita in unoccasione di promozione del territorio. A raccontarlo è stato il sindaco Domenico Albano, che ha sottolineato il valore della presenza dellartista e della sua passio...-->continua
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|18/08/2026 - Giordano (UGL Matera):"Trepidazione e vicinanza alle famiglie Buccico e Arnulfo per la vicenda dellultraleggero disperso
La Segreteria dellUGL Matera segue costantemente con profonda apprensione levolversi della drammatica vicenda dellultraleggero di cui si sono perse le tracce, a bordo del quale si trovano lavvocata Angela Buccico e lavvocato Carlo Arnulfo.
In que...-->continua
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|18/08/2026 - Ultraleggero disperso nel Cosentino, Modarelli: «Vicini alle famiglie, confidiamo nel lavoro dei soccorritori»
Sono ore di grande apprensione per la notizia dellultraleggero disperso sullAlto Tirreno Cosentino, a bordo del quale si trovavano i due avvocati Angela Buccico e Carlo Arnulfo.
A nome mio e di tutta Forza Italia della Provincia di Matera desidero esprim...-->continua
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|18/08/2026 - Lagopesole, iniziati i lavori per area interscambio
RFI ha comunicato lavvio degli interventi finanziati dalla Regione con 900mila euro. Intanto prosegue liter del secondo lotto da 1,4 milioni. Lassessore Pepe: Gli impegni che assumiamo vanno avanti. Un altro passo verso una mobilità sempre più integrata
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|18/08/2026 - CIA Basilicata: sagre, qualità e territorio, un volano per lagroalimentare
Sagre ed eventi enogastronomici muovono in Basilicata circa 10 milioni di euro tra effetti diretti e indotto. Moscaritolo: «Dop e Igp in aggiunta ai Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) consentono agli agricoltori di incrementare il valore delle produz...-->continua
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|17/08/2026 - Tutte le novità del nuovo bando Ardsu
Più sostegno al diritto allo studio: aumentano le borse per i redditi bassi e per le studentesse STEM. Nel bando 2026/2027 anche tutele per gli studenti con disabilità, bonus per la doppia iscrizione e premi di laurea. La soddisfazione del presidente Enzo Summ...-->continua
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|17/08/2026 - Chirurgia senologica a Matera, Cifarelli: Dopo 9 mesi riparte il servizio, ma non è ancora una soluzione strutturata
"Dopo nove mesi tornano al Madonna delle Grazie gli interventi di chirurgia senologica. È certamente un risultato importante, ottenuto grazie alla mobilitazione delle donne, delle associazioni e di un'intera città. Ma ciò che sta accadendo rappresenta anche un...-->continua
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