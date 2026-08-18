Sono ore di grande apprensione per la notizia dellultraleggero disperso sullAlto Tirreno Cosentino, a bordo del quale si trovavano i due avvocati Angela Buccico e Carlo Arnulfo.

A nome mio e di tutta Forza Italia della Provincia di Matera desidero esprimere la nostra sincera vicinanza alle famiglie di Angela e Carlo e, in particolare, a Emilio Nicola Buccico e a Rocco Buccico, ai quali siamo legati da profonda stima e amicizia.

In queste ore così difficili, il nostro pensiero è rivolto a loro e ai loro familiari, mentre continuiamo a seguire con apprensione le operazioni di ricerca, nella speranza che possano presto arrivare notizie positive. Un ringraziamento va a tutte le donne e agli uomini impegnati nelle ricerche e nelle operazioni di soccorso, che stanno lavorando senza sosta e con grande professionalità per fare tutto il possibile.

A nome di Forza Italia della Provincia di Matera, ci stringiamo alle famiglie e condividiamo con loro queste ore di attesa, confidando nel lavoro dei soccorritori e auspicando che le ricerche possano avere un esito positivo.



Gianluca Modarelli

Segretario provinciale

Forza Italia  Provincia di Matera



