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Lagopesole, iniziati i lavori per area interscambio

18/08/2026

RFI ha comunicato lavvio degli interventi finanziati dalla Regione con 900mila euro. Intanto prosegue liter del secondo lotto da 1,4 milioni. Lassessore Pepe: Gli impegni che assumiamo vanno avanti. Un altro passo verso una mobilità sempre più integrata

Iniziati i lavori per larea di interscambio della stazione di Castel Lagopesole, nel Comune di Avigliano. Rete Ferroviaria Italiana ha comunicato lavvio, a partire dal 17 agosto, degli interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione del piazzale esterno della stazione, finanziati dalla Regione Basilicata con 900mila euro a valere sul Programma Operativo Complementare (POC) Basilicata 2014-2020.

Gli impegni che assumiamo vanno avanti. Quando abbiamo finanziato questopera avevamo indicato un obiettivo preciso, quello di integrare meglio il trasporto ferroviario e quello su gomma, facilitando gli spostamenti e rendendo il trasporto collettivo una scelta sempre più agevole. Adesso si apre il cantiere e, nel frattempo, stiamo portando avanti liter del secondo lotto per completare larea di interscambio. Procediamo secondo una programmazione che mette insieme infrastrutture, mezzi e servizi. Lo dichiara il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe.

Il primo intervento era stato proposto dallUfficio Trasporti e Mobilità sostenibile della Direzione Infrastrutture della Regione Basilicata, che ringrazio, come di consueto nellambito della programmazione per la realizzazione di nuovi nodi di interscambio ferro-gomma e lintegrazione dei servizi ferroviari e automobilistici.

Il progetto prevede lallargamento del piazzale esterno della stazione di Castel Lagopesole, in modo da consentire la manovra di torna-indietro degli autobus fino a dieci metri di lunghezza. Saranno inoltre realizzati posti auto per la lunga sosta e la sosta breve, spazi riservati alle persone a ridotta mobilità, una postazione per la ricarica dei veicoli elettrici e rastrelliere per le biciclette.

Parallelamente, la Regione sta portando avanti liter del secondo lotto, destinato al completamento dellarea di interscambio, per un importo di 1,4 milioni di euro, nellambito delle risorse FESR-FSE+ Basilicata 2021-2027. Soggetto attuatore dellintervento sarà il Comune di Avigliano. Il progetto punta a rendere ancora più agevole il collegamento con la stazione ferroviaria, con la viabilità principale e con la mobilità secondaria, favorendo anche linterscambio tra autobus di diversa dimensione e capacità per i collegamenti con i centri interni.

Non ci interessa realizzare opere che restino isolate  conclude Pepe  ma fare in modo che ciascun intervento migliori il funzionamento dellintera rete. Una stazione diventa più utile se è semplice raggiungerla, se il bus può arrivare e ripartire in sicurezza e se il passaggio da un mezzo allaltro non rappresenta un ostacolo. Puntiamo dallinizio del nostro mandato ad avvicinare i servizi di trasporto alle esigenze quotidiane delle persone. È su questa capacità di mettere in relazione territori, infrastrutture e servizi che si misura la qualità della mobilità che stiamo costruendo.





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