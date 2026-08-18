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La voce della Politica
|Lagopesole, iniziati i lavori per area interscambio
18/08/2026
|RFI ha comunicato lavvio degli interventi finanziati dalla Regione con 900mila euro. Intanto prosegue liter del secondo lotto da 1,4 milioni. Lassessore Pepe: Gli impegni che assumiamo vanno avanti. Un altro passo verso una mobilità sempre più integrata
Iniziati i lavori per larea di interscambio della stazione di Castel Lagopesole, nel Comune di Avigliano. Rete Ferroviaria Italiana ha comunicato lavvio, a partire dal 17 agosto, degli interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione del piazzale esterno della stazione, finanziati dalla Regione Basilicata con 900mila euro a valere sul Programma Operativo Complementare (POC) Basilicata 2014-2020.
Gli impegni che assumiamo vanno avanti. Quando abbiamo finanziato questopera avevamo indicato un obiettivo preciso, quello di integrare meglio il trasporto ferroviario e quello su gomma, facilitando gli spostamenti e rendendo il trasporto collettivo una scelta sempre più agevole. Adesso si apre il cantiere e, nel frattempo, stiamo portando avanti liter del secondo lotto per completare larea di interscambio. Procediamo secondo una programmazione che mette insieme infrastrutture, mezzi e servizi. Lo dichiara il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe.
Il primo intervento era stato proposto dallUfficio Trasporti e Mobilità sostenibile della Direzione Infrastrutture della Regione Basilicata, che ringrazio, come di consueto nellambito della programmazione per la realizzazione di nuovi nodi di interscambio ferro-gomma e lintegrazione dei servizi ferroviari e automobilistici.
Il progetto prevede lallargamento del piazzale esterno della stazione di Castel Lagopesole, in modo da consentire la manovra di torna-indietro degli autobus fino a dieci metri di lunghezza. Saranno inoltre realizzati posti auto per la lunga sosta e la sosta breve, spazi riservati alle persone a ridotta mobilità, una postazione per la ricarica dei veicoli elettrici e rastrelliere per le biciclette.
Parallelamente, la Regione sta portando avanti liter del secondo lotto, destinato al completamento dellarea di interscambio, per un importo di 1,4 milioni di euro, nellambito delle risorse FESR-FSE+ Basilicata 2021-2027. Soggetto attuatore dellintervento sarà il Comune di Avigliano. Il progetto punta a rendere ancora più agevole il collegamento con la stazione ferroviaria, con la viabilità principale e con la mobilità secondaria, favorendo anche linterscambio tra autobus di diversa dimensione e capacità per i collegamenti con i centri interni.
Non ci interessa realizzare opere che restino isolate conclude Pepe ma fare in modo che ciascun intervento migliori il funzionamento dellintera rete. Una stazione diventa più utile se è semplice raggiungerla, se il bus può arrivare e ripartire in sicurezza e se il passaggio da un mezzo allaltro non rappresenta un ostacolo. Puntiamo dallinizio del nostro mandato ad avvicinare i servizi di trasporto alle esigenze quotidiane delle persone. È su questa capacità di mettere in relazione territori, infrastrutture e servizi che si misura la qualità della mobilità che stiamo costruendo.
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