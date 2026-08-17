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La voce della Politica
|Carnet Lavoratori Melfi, Bochicchio: bene ma non sia un modo per perdere tutele
17/08/2026
|Il Capogruppo socialista: dopo la sperimentazione la misura diventi stabile e sia estesa ad altre aree industriali della Basilicata
"Il Carnet biglietti per i lavoratori Stellantis di Melfi e per l'indotto è ufficialmente acquistabile. Seppur con alcune incertezze, la partenza di questa agevolazione per operaie e operai è sicuramente una buona notizia. L'auspicio è che, da misura semestrale, possa diventare stabile ed essere estesa anche ad altre aree industriali della Basilicata".
Lo dichiara il capogruppo socialista in Consiglio regionale Antonio Bochicchio, che aggiunge:
"Alla fine di quella che possiamo definire una sperimentazione vedremo se ci saranno costi aggiuntivi per il servizio e come la Regione intenderà coprirli. Ma sicuramente è uno sforzo che andava fatto in questo momento di difficoltà per le famiglie, che sentono il peso di spese sempre più rilevanti sui bilanci familiari.
Piuttosto, ciò che desta qualche perplessità e molta preoccupazione è che questi servizi legati alla mobilità dei lavoratori, anche in seguito alla proposta di soppressione del Fondo nazionale trasporti, possano essere espunti dall'elenco dei SIEG e quindi ricadere esclusivamente sulla fiscalità regionale. Sarebbe uno dei tanti effetti nefasti dell'autonomia differenziata, in assenza di un elenco definito dei Livelli adeguati di servizio (LAS) che lo Stato deve garantire in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.
Parliamo di circa il 10 per cento dei chilometri totali oggi garantiti al settore e ai lucani, con tutte le tutele offerte dai servizi essenziali, che domani potrebbero non essere più tali, con pesanti ricadute anche sui contratti degli autisti del settore, i quali vedrebbero venire meno vantaggi ora assicurati perché diversamente inquadrati".
"Su questo chiediamo al Governo regionale grande attenzione e nessun cedimento - conclude Bochicchio - perché sarebbe un danno per i cittadini, che potrebbero, in una regione a domanda debole come la Basilicata, vedere un ridimensionamento del servizio con la copertura di meno linee a un prezzo più alto, e per gli stessi autisti, che rischierebbero di perdere alcune delle sicurezze previste dagli accordi collettivi oggi applicati".
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