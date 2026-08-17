Lassessore regionale: Attraverso i fondi del PNRR e le risorse di programmazione regionale stiamo ripensando l'architettura dei servizi sociali oltre che sanitari sul territorio. L'obiettivo è portare la cura dove le persone vivono, anche potenziando la medicina di prossimità.



Osservando la mappa della Basilicata, ci si trova davanti a un mosaico unico: paesi arroccati sui crinali, comunità custodi di tradizioni secolari, paesaggi incontaminati e ritmi di vita dettatiancora dal respiro della natura. Per molto tempo, il fenomeno dello spopolamento e la bassa densità abitativa sono stati trattati e interpretati esclusivamente come fattori di fragilità. Oggi le evidenze scientifiche e i mutamenti sociali suggeriscono il contrario: i borghi rurali, in Basilicata come in Lombardia e nel resto del mondo, rappresentano un laboratorio a cielo aperto per linvecchiamento attivo, la prevenzione e il benessere della persona. In Basilicata vivere a lungo non è uneccezione o una condizione dettata dalla casualità, ma la naturale conseguenza di uno stile di vita ben preciso.



Lalimentazione mediterranea a chilometro zero, la qualità delle matrici ambientali, la mobilità attiva quotidiana e, soprattutto, la tenuta delle relazioni umane costituiscono gli ingredienti di quella che possiamo definire la nostra farmacia naturale. Nei nostri piccoli centri, la solitudine soccombe di fronte a reti sociali informali solide, dove il vicinato è il primo custode del benessere dellaltro. È questo il patrimonio di capitale umano che dobbiamo valorizzare, commenta Cosimo Latronico, assessore alla Salute, Politiche della Persona e PNRR della Regione Basilicata.



La longevità non va trattata soltanto come un traguardo demografico, quanto piuttosto come un investimento socio-sanitario coordinato. E compito prioritario dellistituzione regionale trasformare questo ecosistema naturale della salute in un modello di welfare moderno e integrato. Attraverso i fondi del PNRR e le risorse di programmazione regionale, stiamo ripensando larchitettura dei servizi sociali oltre che sanitari sul territorio. Lobiettivo è portare la cura dove le persone vivono, anche potenziando la medicina di prossimità, attraverso le case e gli ospedali di comunità e la telemedicina, prosegue Latronico. Curare le persone però non significa soltanto curare i loro corpi con la medicina tradizionale, ma anche nutrire le loro menti e le loro anime. Quando un anziano entra in un teatro, visita un museo o partecipa a un laboratorio di lettura nel proprio paese, smette di essere un paziente o un soggetto passivo di assistenza. Diventa un cittadino attivo, un custode di memoria e un generatore di bellezza.



I nostri paesi e i territori interni diventano così i laboratori ideali per questa transizione. In unepoca segnata dalla solitudine e dallisolamento, larte e la cultura si configurano come una vera e propria medicina sociale, capace di rigenerare le comunità storiche e di dimostrare che la longevità non è il tramonto della vita, ma una nuova stagione di partecipazione e benessere. Sul welfare culturale e sulla prescrizione sociale  aggiunge lassessore  abbiamo avviato uninterlocuzione con il Ministero della Cultura, anche grazie al lavoro svolto dalla Fondazione Eni Enrico Mattei, per attivare sperimentazioni su questo fronte anche in Basilicata.



I paesi lucani, su cui continuiamo a investire risorse, non sono destinati a rimanere semplici ricordi del passato, ma si candidano a diventare la capitale diffusa della qualità della vita. Offrire servizi efficienti di cura e prevenzione significa restituire dignità alle nostre aree interne e, allo stesso tempo, attrarre chi cerca un modello di vita orientato al benessere integrale. E anche su questo, abbiamo trovato una sensibilità e un grande interesse da parte del Presidente dellINPS. La salute non si misura solo in termini di numero di posti letto, maanche con la capacità di garantire a ogni cittadino, in ogni paesedella nostra terra, di vivere a lungo, in salute e curato, conclude lassessore Latronico.