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EHPA Basilicata: su Terzo Cavone servono fatti

16/08/2026

I video del Sindaco di Scanzano Jonico, Cariello, sono, a nostro avviso, soltanto nera propaganda e non rappresentano la realtà di una situazione che continua a essere sotto gli occhi di tutti.
La spiaggia di Terzo Cavone non è affatto tornata alla normalità: rifiuti abbandonati e degrado continuano a caratterizzare larea. EHPA Basilicata aveva già denunciato la stessa situazione nel 2025 e, a distanza di un anno, ci troviamo ancora una volta a dover segnalare le medesime criticità, se non peggiori.

Il sindaco, invece di attaccare chi segnala il degrado, dovrebbe rispondere a domande semplici e precise: quanti controlli sono stati effettuati? Quanti verbali sono stati elevati nei confronti di chi abbandona i rifiuti? Quali interventi concreti sono stati realizzati per risolvere definitivamente il problema?

Riteniamo inoltre inammissibile il comportamento denigratorio nei confronti della signora Maria Giovanna Merlo, che ha semplicemente utilizzato un post Facebook per segnalare una situazione di degrado.
Un cittadino che denuncia un problema ambientale dovrebbe essere ascoltato e tutelato, non trasformato nel bersaglio di un video pubblicato attraverso la pagina istituzionale del Comune.

Il presidente di EHPA Basilicata, Bruno Scarabaggio, dichiara:

«Siamo pronti a denunciare il sindaco di Scanzano Jonico per la situazione in cui versa la costa di Scanzano. È inammissibile il comportamento denigratorio nei confronti di una cittadina che ha segnalato il totale abbandono della spiaggia di Terzo Cavone da parte dellamministrazione Cariello. La situazione è sostanzialmente la stessa del 2025, se non addirittura peggiorata: i rifiuti lasciati dopo la stagione estiva sono stati in parte ricoperti e dispersi dalla sabbia e dalle mareggiate dei mesi scorsi.»
«Se il sindaco è davvero convinto che la situazione sia sotto controllo, lo invitiamo a fare una diretta pubblica dalla spiaggia e dal parcheggio di Terzo Cavone, insieme ai rappresentanti di EHPA Basilicata. Niente video promozionali e auguri di ferragosto, venga sul posto, davanti ai cittadini e davanti alle telecamere, e mostri pubblicamente le condizioni reali dellarea.»

EHPA Basilicata continuerà a vigilare e a documentare la situazione e attende le scuse del sindaco nei confronti della signora Merlo

Perché segnalare il degrado di una spiaggia non è un attacco allamministrazione ma bensì un diritto e, soprattutto, un atto di responsabilità verso il proprio territorio.



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