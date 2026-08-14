La decisione di Poste Italiane S.p.a. di procedere alla soppressione della Direzione di filiale di Matera e al contestuale trasferimento di parte degli uffici e delle funzioni dirigenziali a Potenza non deve tradursi in disagi per i cittadini e per gli stessi dipendenti di Poste Italiane. Chiediamo al Presidente Bardi un impegno concreto volto a scongiurare eventuali impatti negativi sulla rete dei servizi postali dellintera Provincia di Matera.



Ad affermarlo, in una nota, è il Capogruppo in Consiglio regionale di Basilicata Casa Comune Giovanni Vizziello.



Lesperienza, purtroppo, insegna che spesso alle esigenze di riorganizzazione di società pubbliche o private seguono veri e propri tagli della situazione esistente -sottolinea Vizziello- e poiché la capillarità e lefficacia dei servizi postali sono strumenti fondamentali per la crescita economica e la coesione del territorio, sarebbe opportuno che la Regione si faccia garante della continuità dei servizi e del benessere del personale che lavora alle dipendenze della S.p.a controllata dallo Stato.



E compito precipuo delle istituzioni garantire lautorevolezza di un territorio, evitando che lo stesso sia privato di servizi in ossequio alla logica dei numeri perpetrata spessa da molte società pubbliche -conclude Vizziello- e a tuttoggi dobbiamo registrare lennesima assenza del governo regionale rispetto ad una riorganizzazione che potrebbe tradursi in un ulteriore atto di ridimensionamento di Matera e della sua provincia.