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La voce della Politica
|Poste Italiane, soppressa la Direzione di filiale di Matera: Vizziello chiede a Bardi di tutelare servizi e dipendenti
14/08/2026
|La decisione di Poste Italiane S.p.a. di procedere alla soppressione della Direzione di filiale di Matera e al contestuale trasferimento di parte degli uffici e delle funzioni dirigenziali a Potenza non deve tradursi in disagi per i cittadini e per gli stessi dipendenti di Poste Italiane. Chiediamo al Presidente Bardi un impegno concreto volto a scongiurare eventuali impatti negativi sulla rete dei servizi postali dellintera Provincia di Matera.
Ad affermarlo, in una nota, è il Capogruppo in Consiglio regionale di Basilicata Casa Comune Giovanni Vizziello.
Lesperienza, purtroppo, insegna che spesso alle esigenze di riorganizzazione di società pubbliche o private seguono veri e propri tagli della situazione esistente -sottolinea Vizziello- e poiché la capillarità e lefficacia dei servizi postali sono strumenti fondamentali per la crescita economica e la coesione del territorio, sarebbe opportuno che la Regione si faccia garante della continuità dei servizi e del benessere del personale che lavora alle dipendenze della S.p.a controllata dallo Stato.
E compito precipuo delle istituzioni garantire lautorevolezza di un territorio, evitando che lo stesso sia privato di servizi in ossequio alla logica dei numeri perpetrata spessa da molte società pubbliche -conclude Vizziello- e a tuttoggi dobbiamo registrare lennesima assenza del governo regionale rispetto ad una riorganizzazione che potrebbe tradursi in un ulteriore atto di ridimensionamento di Matera e della sua provincia.
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|La Voce della Politica
|14/08/2026 - CPR Palazzo, visita di Pepe
Il vicepresidente della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, ha fatto visita, oggi, al Centro di permanenza per i rimpatri di Palazzo San Gervasio, dove ha incontrato le Forze dellOrdine e le Forze Armate impegnate nella struttura.
È una visita che compio periodicam...-->continua
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|14/08/2026 - Ugl. Stellantis Melfi, il paradosso dei trasporti: lo stabilimento riapre, ma per 2 giorni lavoratori restano senza Bus
Lo stabilimento Stellantis di Melfi riapre lunedì 17 agosto, ma la produzione riprenderà soltanto mercoledì 19. Nel frattempo, però, per due giornate il servizio di trasporto da Nova Siri, Montalbano e dagli altri comuni del Materano verso la zona industriale ...-->continua
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|14/08/2026 - Poste Italiane, soppressa la Direzione di filiale di Matera: Vizziello chiede a Bardi di tutelare servizi e dipendenti
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|14/08/2026 - Protezione Civile, quattro nuovi mezzi sul territorio
I pick-up attrezzati per lantincendio boschivo saranno concessi in comodato duso gratuito alle organizzazioni di volontariato nelle sedi operative di Lavello, Maratea, Savoia di Lucania e Tito. Pepe: Prevenzione e capacità di intervento restano le nostre pr...-->continua
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|14/08/2026 - Chiorazzo su scomparsa Filiberto Bastanzio. ''Uomo d'altri tempi''
"Con la scomparsa di Filiberto Bastanzio, Senise e l'intera Basilicata perdono un professionista autorevole, un uomo delle istituzioni e, soprattutto, una persona perbene. Per me il dolore è ancora più profondo, perché Filiberto era legato alla mia famiglia da...-->continua
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|13/08/2026 - Poste Italiane, Mancini: No allaccorpamento di Matera
Il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, esprime forte preoccupazione per la decisione di Poste Italiane di sopprimere, dal 1° ottobre 2026, la Direzione di Filiale di Matera, trasferendo le funzioni dirigenziali a Potenza. Una scelta che, s...-->continua
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|13/08/2026 - LegambienteAbriola, Sellata-Pierfaone: 'opera da 8 milioni tra fretta e opacità'
Il progetto di riqualificazione del comprensorio sciistico Sellata-Monte Pierfaone, nel comune di Abriola, presentata dalla Regione Basilicata lo scorso 7 luglio come una "rivoluzione verde e turistica" ha un obiettivo dichiarato sicuramente ambizioso: trasfor...-->continua
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