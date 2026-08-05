Il Consiglio comunale di Senise ha approvato all'unanimità il Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, previsto dalla Legge di Bilancio 2026.

Il provvedimento offre ai cittadini la possibilità di regolarizzare le posizioni tributarie relative agli anni 2012-2021, riguardanti TARSU, TARI, IMU e TASI, pagando esclusivamente la quota capitale del tributo, con l'azzeramento di sanzioni, interessi e spese di notifica.



L'obiettivo della misura è duplice: consentire a famiglie e attività economiche di regolarizzare la propria posizione fiscale con condizioni più sostenibili e, al tempo stesso, favorire il recupero di crediti comunali di difficile riscossione, rafforzando le entrate dell'Ente e riducendo il contenzioso.



L'approvazione unanime del Consiglio comunale conferma la volontà condivisa di adottare uno strumento improntato a equità, responsabilità e vicinanza ai cittadini.



Sarà possibile aderire presentando domanda all'Ufficio Tributi entro il 31 ottobre 2026, scegliendo il pagamento in un'unica soluzione oppure in forma rateizzata, fino a un massimo di 72 rate mensili nei casi previsti dal regolamento.