Lagricoltura genera valore quando sa coniugare innovazione, sviluppo e attenzione alle persone. È questa la visione che accompagna il protocollo dintesa sottoscritto presso lAzienda Sperimentale Dimostrativa Incoronata di Melfi tra ALSIA e la cooperativa sociale Il Salto della Rana, finalizzato a promuovere percorsi di agricoltura sociale, innovazione e valorizzazione delle risorse del territorio.



«La Basilicata  dichiara lassessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala  possiede un patrimonio agricolo straordinario che può generare sviluppo economico e, allo stesso tempo, nuove opportunità per le persone e le comunità. Attraverso ALSIA  ha aggiunto  stiamo rafforzando un modello di agricoltura capace di coniugare ricerca, innovazione e responsabilità sociale. LAgenzia rappresenta un presidio fondamentale per accompagnare linnovazione del sistema agricolo lucano e favorire il trasferimento delle conoscenze alle imprese e ai territori. Le sfide del settore si affrontano costruendo reti solide tra istituzioni, imprese agricole, organizzazioni professionali, cooperazione sociale, scuola, enti locali e terzo settore, valorizzando il contributo che ciascuno può offrire alla crescita della Basilicata».



Alla firma del protocollo hanno preso parte la presidente della cooperativa Barbara Sassone, il presidente del Consiglio comunale di Melfi Vincenzo Destino e il direttore di ALSIA Michele Blasi. Lincontro è stato moderato da Giosuè Catapano.



Nel corso delliniziativa, il direttore Michele Blasi ha evidenziato come lagricoltura contemporanea sia chiamata a generare non solo valore economico, ma anche valore sociale, rendendo le aziende sperimentali dellAgenzia luoghi sempre più aperti al territorio, nei quali ricerca, sperimentazione, trasferimento delle conoscenze e inclusione possano procedere insieme.



Lintesa punta a costruire una collaborazione stabile tra enti pubblici, imprese agricole, organizzazioni professionali del settore, cooperazione sociale, istituzioni scolastiche, associazionismo ed enti locali, promuovendo iniziative capaci di valorizzare le produzioni locali e, allo stesso tempo, favorire formazione, innovazione e inclusione. Un modello fondato sulla collaborazione tra tutte le componenti del sistema agricolo e sociale, nella convinzione che lo sviluppo delle aree rurali si costruisca mettendo in rete competenze, esperienze e responsabilità.



Nel suo intervento, il presidente del Consiglio comunale di Melfi, Vincenzo Destino, ha confermato la disponibilità dellAmministrazione comunale a sostenere iniziative capaci di mettere in rete le energie del territorio, valorizzando le eccellenze agricole e rafforzando la collaborazione tra istituzioni, imprese e realtà associative.



La presidente della cooperativa Il Salto della Rana, Barbara Sassone, ha sottolineato come il protocollo rappresenti una concreta opportunità per sviluppare nuovi progetti condivisi, fondati sul dialogo tra istituzioni, terzo settore e comunità locali.



«Lagricoltura sociale rappresenta uno degli ambiti nei quali il Dipartimento Politiche agricole della Regione Basilicata intende investire con crescente attenzione, favorendo reti territoriali capaci di unire produzione agricola, innovazione, inclusione e servizi alle comunità  conclude Cicala  La ricerca, la sperimentazione, il trasferimento tecnologico e il sostegno alle imprese restano il cuore della missione di ALSIA, ma queste competenze possono contribuire anche a costruire comunità più forti, coese e inclusive. È questa la direzione che vogliamo continuare a perseguire: unagricoltura che crea sviluppo, rafforza le relazioni e mette la persona al centro».