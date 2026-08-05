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La voce della Politica
|Casa di Comunità HUB di Senise: il Comitato chiede convocazione Tavolo Tecnico
5/08/2026
|Il Comitato per la Sanità si è riunito nella Camera del Lavoro della CGIL, nel pomeriggio del 3 agosto, per esaminare la situazione relativa alla Casa di Comunità HUB di Senise.
Nel corso dellincontro è stato deliberato di avviare iniziative di informazione rivolte alla cittadinanza, finalizzate ad illustrare le differenze tra Casa di Comunità HUB e Casa di Comunità SPOKE, secondo quanto previsto dal DM 77.
Il Gruppo ribadisce la necessità di dare attuazione alla determinazione assunta dal Presidente della Giunta Regionale, Vito Bardi, nel corso della riunione del 29 giugno, con la convocazione del Tavolo Tecnico. A oltre un mese da quellimpegno, la convocazione non è ancora avvenuta.
Il Gruppo di Lavoro per la Sanità nel Senisese
archivio
|La Voce della Politica
|5/08/2026 - Casa di Comunità HUB di Senise: il Comitato chiede convocazione Tavolo Tecnico
Il Comitato per la Sanità si è riunito nella Camera del Lavoro della CGIL, nel pomeriggio del 3 agosto, per esaminare la situazione relativa alla Casa di Comunità HUB di Senise.
Nel corso dellincontro è stato deliberato di avviare iniziative di informazione rivolte all...-->continua
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|4/08/2026 - Marika Padula: "Mancata assegnazione dei fondi, capire le ragioni"
La Garante regionale per i diritti delle persone con disabilità, Marika Padula, ha ricevuto in data odierna il presidente della FAND Basilicata, Vito Mitro, e il presidente regionale dellUnione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Lanzillo, per un confront...-->continua
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|4/08/2026 - Francavilla, "Insieme si può" replica alla maggioranza: "Nessuna spaccatura nell'opposizione"
Il gruppo Insieme si può respinge con fermezza lennesima ricostruzione fantasiosa che, in queste ore, la lista Francavilla Comunità Futura ha ritenuto opportuno diffondere. Tranquillizziamo la maggioranza consiliare che non esiste alcuna spaccatura nel gr...-->continua
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|4/08/2026 - Messa in sicurezza SS92, avviati i lavori
Sono stati avviati i lavori di rimozione della frana e di messa in sicurezza della Strada Statale 92, interessata nei mesi scorsi da un importante dissesto provocato dalle eccezionali precipitazioni che hanno caratterizzato linverno e la primavera di questan...-->continua
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|4/08/2026 - Cupparo su dimensionamento scolastico
In riferimento alle dichiarazioni diffuse in queste ore sulla sede della dirigenza dellIstituto Comprensivo Valsinni-Tursi, ritengo doveroso fornire alcuni chiarimenti affinché il dibattito pubblico si fondi su elementi oggettivi e sul corretto quadro norma...-->continua
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|4/08/2026 - Osservatorio di Toppo di Castelgrande, il M5S: ''Struttura nel degrado, serve un piano di rilancio''
Abbiamo depositato uninterrogazione a risposta scritta sullo stato dellOsservatorio astronomico di Toppo di Castelgrande, dopo un sopralluogo che ha mostrato una condizione di degrado e di sostanziale abbandono della struttura principale, degli ambienti inte...-->continua
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|4/08/2026 - Costanzo: ambiente e sinergia, la sfida parte dai territori
È stato un incontro partecipato e particolarmente proficuo. Promuovere il valore dell'ambiente e rafforzare il senso di responsabilità collettiva nella tutela del patrimonio naturale rappresentano obiettivi fondamentali per la crescita delle nostre comunità. ...-->continua
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