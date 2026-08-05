Il Comitato per la Sanità si è riunito nella Camera del Lavoro della CGIL, nel pomeriggio del 3 agosto, per esaminare la situazione relativa alla Casa di Comunità HUB di Senise. Nel corso dellincontro è stato deliberato di avviare iniziative di informazione rivolte all... -->continua

La Garante regionale per i diritti delle persone con disabilità, Marika Padula, ha ricevuto in data odierna il presidente della FAND Basilicata, Vito Mitro, e il presidente regionale dellUnione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Lanzillo, per un confront... -->continua