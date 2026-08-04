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La voce della Politica
|Messa in sicurezza SS92, avviati i lavori
4/08/2026
|Sono stati avviati i lavori di rimozione della frana e di messa in sicurezza della Strada Statale 92, interessata nei mesi scorsi da un importante dissesto provocato dalle eccezionali precipitazioni che hanno caratterizzato linverno e la primavera di questanno. Lintervento consentirà di ripristinare le condizioni di sicurezza lungo unarteria fondamentale per la mobilità dellarea, ponendo le basi per il pieno ritorno alla normalità.
Desidero esprimere il mio sincero apprezzamento ad ANAS Basilicata per la disponibilità al confronto quotidiano anche su questa vicenda, la sensibilità istituzionale e limpegno dimostrati dal principio e fino allavvio dei lavori. Allo stesso tempo, ritengo doveroso riconoscere il senso di responsabilità del sindaco e dellamministrazione comunale di Armento, che hanno affrontato una situazione particolarmente delicata mantenendo uninterlocuzione costante con la Regione e seguendo con attenzione ogni fase del percorso. In questi mesi abbiamo lavorato in un clima di reciproca collaborazione, condividendo lobiettivo di arrivare quanto prima allapertura del cantiere per eliminare i disagi per i cittadini e le attività del territorio. Così il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe.
Lesperienza dei mesi scorsi conferma che il dialogo interistituzionale non è una formula di circostanza, ma uno strumento di lavoro. Di fronte a un evento determinato da condizioni meteorologiche di particolare intensità commenta Pepe era necessario concentrare gli sforzi sul risultato da raggiungere. Ciascuno ha svolto il proprio ruolo con serietà e con un approccio costruttivo, nel pieno rispetto delle competenze, favorendo un confronto continuo che ha consentito di accompagnare tutte le fasi dellintervento. I cittadini giudicano le istituzioni dalla loro capacità di far avanzare le soluzioni, non dalle polemiche, ed è con questo spirito che continueremo a operare ogni volta che sarà necessario affrontare situazioni complesse.
Pepe sottolinea come la Regione abbia seguito con puntualità levoluzione della vicenda, mantenendo un dialogo permanente con ANAS e con lamministrazione comunale di Armento per favorire ogni utile interlocuzione finalizzata allavvio dellintervento.
I disagi che questa situazione ha comportato per residenti, imprese e utenti della strada sono ben comprensibili. Pertanto abbiamo ritenuto prioritario mantenere aperto un confronto costante tra tutti i soggetti coinvolti, nella consapevolezza che solo unazione condivisa avrebbe consentito di arrivare rapidamente allapertura del cantiere. Oggi registriamo un passaggio importante, che rappresenta un segnale positivo per il territorio. Continueremo a seguire con attenzione landamento dei lavori, nella convinzione che una collaborazione istituzionale autentica sia il presupposto indispensabile per affrontare efficacemente le criticità e accompagnare i territori verso il pieno ripristino delle condizioni di normalità.
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archivio
|La Voce della Politica
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