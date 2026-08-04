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Messa in sicurezza SS92, avviati i lavori

4/08/2026

Sono stati avviati i lavori di rimozione della frana e di messa in sicurezza della Strada Statale 92, interessata nei mesi scorsi da un importante dissesto provocato dalle eccezionali precipitazioni che hanno caratterizzato linverno e la primavera di questanno. Lintervento consentirà di ripristinare le condizioni di sicurezza lungo unarteria fondamentale per la mobilità dellarea, ponendo le basi per il pieno ritorno alla normalità.

Desidero esprimere il mio sincero apprezzamento ad ANAS Basilicata per la disponibilità al confronto quotidiano anche su questa vicenda, la sensibilità istituzionale e limpegno dimostrati dal principio e fino allavvio dei lavori. Allo stesso tempo, ritengo doveroso riconoscere il senso di responsabilità del sindaco e dellamministrazione comunale di Armento, che hanno affrontato una situazione particolarmente delicata mantenendo uninterlocuzione costante con la Regione e seguendo con attenzione ogni fase del percorso. In questi mesi abbiamo lavorato in un clima di reciproca collaborazione, condividendo lobiettivo di arrivare quanto prima allapertura del cantiere per eliminare i disagi per i cittadini e le attività del territorio. Così il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe.

Lesperienza dei mesi scorsi conferma che il dialogo interistituzionale non è una formula di circostanza, ma uno strumento di lavoro. Di fronte a un evento determinato da condizioni meteorologiche di particolare intensità  commenta Pepe  era necessario concentrare gli sforzi sul risultato da raggiungere. Ciascuno ha svolto il proprio ruolo con serietà e con un approccio costruttivo, nel pieno rispetto delle competenze, favorendo un confronto continuo che ha consentito di accompagnare tutte le fasi dellintervento. I cittadini giudicano le istituzioni dalla loro capacità di far avanzare le soluzioni, non dalle polemiche, ed è con questo spirito che continueremo a operare ogni volta che sarà necessario affrontare situazioni complesse.

Pepe sottolinea come la Regione abbia seguito con puntualità levoluzione della vicenda, mantenendo un dialogo permanente con ANAS e con lamministrazione comunale di Armento per favorire ogni utile interlocuzione finalizzata allavvio dellintervento.

I disagi che questa situazione ha comportato per residenti, imprese e utenti della strada sono ben comprensibili. Pertanto abbiamo ritenuto prioritario mantenere aperto un confronto costante tra tutti i soggetti coinvolti, nella consapevolezza che solo unazione condivisa avrebbe consentito di arrivare rapidamente allapertura del cantiere. Oggi registriamo un passaggio importante, che rappresenta un segnale positivo per il territorio. Continueremo a seguire con attenzione landamento dei lavori, nella convinzione che una collaborazione istituzionale autentica sia il presupposto indispensabile per affrontare efficacemente le criticità e accompagnare i territori verso il pieno ripristino delle condizioni di normalità.



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