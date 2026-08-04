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La voce della Politica
|Costanzo: ambiente e sinergia, la sfida parte dai territori
4/08/2026
|È stato un incontro partecipato e particolarmente proficuo. Promuovere il valore dell'ambiente e rafforzare il senso di responsabilità collettiva nella tutela del patrimonio naturale rappresentano obiettivi fondamentali per la crescita delle nostre comunità. La collaborazione tra istituzioni locali, associazioni e Regione è uno strumento essenziale per favorire lo sviluppo del territorio, l'inclusione e la coesione sociale.
Con queste parole il Garante regionale alla Natura, Ambiente e Territorio della Basilicata, Biagio Costanzo, ha commentato la manifestazione Ripuliamo Pietragalla, svoltasi nel comune lucano, con il patrocinio del Comune di Pietragalla, di Fare Ambiente - Guardie Zoofile, del SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) e dell'Ufficio del Garante regionale alla Natura, Ambiente e Territorio della Basilicata.
Il Garante ha rivolto un sentito ringraziamento al responsabile regionale di Fare Ambiente, Ritorti, al Sindaco di Pietragalla, Cillis, e all'intera Amministrazione comunale per limpegno profuso e la fattiva collaborazione nella riuscita delliniziativa, che ha coinvolto istituzioni, associazioni e cittadini in unimportante azione di sensibilizzazione ambientale.
La cultura della natura - ha concluso Costanzo - rappresenta, in una regione verde come la Basilicata, una straordinaria opportunità di crescita non solo culturale, ma anche economica e sociale. Per questo va riconosciuto il merito alla Regione Basilicata e, in particolare, al Presidente Vito Bardi, per aver creduto e investito nell'istituzione della figura del Garante regionale alla Natura, Ambiente e Territorio, un'esperienza che, ad oggi, rappresenta un modello unico nel panorama nazionale.
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|La Voce della Politica
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Accolgo con grande emozione e profonda soddisfazione il riconoscimento ministeriale ottenuto dal Centro per Uomini Autori di Violenza (CUAV) di Potenza. È un traguardo che va ben oltre un importante riconoscimento istituzionale: è la conferma che il lavoro se...-->continua
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|4/08/2026 - Acquedotto Lucano, Chiorazzo e Vizziello: ''Debiti per 9,4 milioni, a rischio le compensazioni ENI''
" I ritardi nellapprovazione dellassestamento di bilancio potrebbero essere legati anche ai 9,4 milioni di euro di debiti accumulati da Acquedotto Lucano nei confronti di ENI e alla conseguente trattenuta di oltre 6 milioni di euro dalle compensazioni ambien...-->continua
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|4/08/2026 - Vietri di Potenza inaugura il Parco delle Cascate del Tuorno, nuovo gioiello naturalistico
È in programma domenica 9 agosto, alle ore 18 a Vietri di Potenza, linaugurazione del Parco delle Cascate del Tuorno, un attrattore naturalistico unico nel suo genere, dove il Comune di Vietri di Potenza ha realizzato un percorso di circa 1,6 km che permetter...-->continua
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|4/08/2026 - Michele Grieco eletto Presidente del Leo Club Vallo di Diano
Il Leo Club Vallo di Diano ha eletto l'Ing. Michele Grieco Presidente per l'Anno Sociale 2026/2027.
Socio fondatore del Club, Grieco lo guiderà con l'obiettivo di rafforzare l'impegno sul territorio attraverso iniziative di volontariato, solidarietà e cit...-->continua
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|4/08/2026 - Vertenza ex RMI e TIS: ANCI Basilicata al fianco dei lavoratori
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