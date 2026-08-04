È stato un incontro partecipato e particolarmente proficuo. Promuovere il valore dell'ambiente e rafforzare il senso di responsabilità collettiva nella tutela del patrimonio naturale rappresentano obiettivi fondamentali per la crescita delle nostre comunità. La collaborazione tra istituzioni locali, associazioni e Regione è uno strumento essenziale per favorire lo sviluppo del territorio, l'inclusione e la coesione sociale.



Con queste parole il Garante regionale alla Natura, Ambiente e Territorio della Basilicata, Biagio Costanzo, ha commentato la manifestazione Ripuliamo Pietragalla, svoltasi nel comune lucano, con il patrocinio del Comune di Pietragalla, di Fare Ambiente - Guardie Zoofile, del SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) e dell'Ufficio del Garante regionale alla Natura, Ambiente e Territorio della Basilicata.



Il Garante ha rivolto un sentito ringraziamento al responsabile regionale di Fare Ambiente, Ritorti, al Sindaco di Pietragalla, Cillis, e all'intera Amministrazione comunale per limpegno profuso e la fattiva collaborazione nella riuscita delliniziativa, che ha coinvolto istituzioni, associazioni e cittadini in unimportante azione di sensibilizzazione ambientale.



La cultura della natura - ha concluso Costanzo - rappresenta, in una regione verde come la Basilicata, una straordinaria opportunità di crescita non solo culturale, ma anche economica e sociale. Per questo va riconosciuto il merito alla Regione Basilicata e, in particolare, al Presidente Vito Bardi, per aver creduto e investito nell'istituzione della figura del Garante regionale alla Natura, Ambiente e Territorio, un'esperienza che, ad oggi, rappresenta un modello unico nel panorama nazionale.