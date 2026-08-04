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La voce della Politica
|Silletti: riconoscimento del Ministero al CUAV Potenza
4/08/2026
|Accolgo con grande emozione e profonda soddisfazione il riconoscimento ministeriale ottenuto dal Centro per Uomini Autori di Violenza (CUAV) di Potenza. È un traguardo che va ben oltre un importante riconoscimento istituzionale: è la conferma che il lavoro serio, silenzioso e quotidiano può davvero contribuire a cambiare le persone e, con esse, il destino di tante vittime. Lo afferma la garante delle vittime di reato, Tiziana Silletti, precisando che: Conosco bene il valore del lavoro che il CUAV svolge ogni giorno. Ho avuto modo di apprezzarne la professionalità, la sensibilità e la straordinaria capacità di affrontare uno dei fenomeni più complessi del nostro tempo con competenza, rigore e profondo senso di responsabilità.
I CUAV - sottolinea Siletti - rappresentano uno strumento fondamentale perché agiscono su un doppio fronte: da un lato accompagnano gli autori di violenza in un percorso di assunzione di responsabilità, consapevolezza e cambiamento, affinché interrompano comportamenti violenti e non li ripetano; dallaltro tutelano concretamente le vittime, riducendo il rischio di nuove aggressioni e contribuendo a costruire condizioni di maggiore sicurezza. La prevenzione passa anche da qui: impedire che la violenza si ripeta significa proteggere vite, famiglie e comunità. Contrastare la violenza di genere significa certamente stare accanto alle vittime, ascoltarle, proteggerle e sostenerle. Ma significa anche avere il coraggio di intervenire sulle radici della violenza, promuovendo percorsi di consapevolezza e cambiamento per chi quella violenza lha esercitata. Solo così possiamo spezzare davvero il ciclo della sopraffazione e costruire una società più sicura e più giusta.
Come Garante regionale delle vittime di reato considero questo riconoscimento motivo di orgoglio per lintera Basilicata. È il risultato di un impegno autentico, fatto di competenze, collaborazione e umanità. Ai professionisti del CUAV rivolgo il mio più sincero ringraziamento. Il loro è un lavoro silenzioso, spesso lontano dai riflettori, ma capace di incidere profondamente sulla vita delle persone. Ogni percorso che riesce a trasformare la violenza in consapevolezza è una speranza restituita a tutta la comunità. Perché la più grande vittoria non è intervenire dopo una tragedia, ma riuscire a impedirla prima che accada. Ed è proprio in questa capacità di prevenire, di proteggere le vittime e di offrire agli autori di violenza una reale possibilità di cambiamento, che si misura il valore più autentico del loro impegno.
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archivio
|La Voce della Politica
|4/08/2026 - Osservatorio di Toppo di Castelgrande, il M5S: ''Struttura nel degrado, serve un piano di rilancio''
Abbiamo depositato uninterrogazione a risposta scritta sullo stato dellOsservatorio astronomico di Toppo di Castelgrande, dopo un sopralluogo che ha mostrato una condizione di degrado e di sostanziale abbandono della struttura principale, degli ambienti interni e delle app...-->continua
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|4/08/2026 - Costanzo: ambiente e sinergia, la sfida parte dai territori
È stato un incontro partecipato e particolarmente proficuo. Promuovere il valore dell'ambiente e rafforzare il senso di responsabilità collettiva nella tutela del patrimonio naturale rappresentano obiettivi fondamentali per la crescita delle nostre comunità. ...-->continua
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|4/08/2026 - Silletti: riconoscimento del Ministero al CUAV Potenza
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|4/08/2026 - Acquedotto Lucano, Chiorazzo e Vizziello: ''Debiti per 9,4 milioni, a rischio le compensazioni ENI''
" I ritardi nellapprovazione dellassestamento di bilancio potrebbero essere legati anche ai 9,4 milioni di euro di debiti accumulati da Acquedotto Lucano nei confronti di ENI e alla conseguente trattenuta di oltre 6 milioni di euro dalle compensazioni ambien...-->continua
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|4/08/2026 - Vietri di Potenza inaugura il Parco delle Cascate del Tuorno, nuovo gioiello naturalistico
È in programma domenica 9 agosto, alle ore 18 a Vietri di Potenza, linaugurazione del Parco delle Cascate del Tuorno, un attrattore naturalistico unico nel suo genere, dove il Comune di Vietri di Potenza ha realizzato un percorso di circa 1,6 km che permetter...-->continua
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|4/08/2026 - Michele Grieco eletto Presidente del Leo Club Vallo di Diano
Il Leo Club Vallo di Diano ha eletto l'Ing. Michele Grieco Presidente per l'Anno Sociale 2026/2027.
Socio fondatore del Club, Grieco lo guiderà con l'obiettivo di rafforzare l'impegno sul territorio attraverso iniziative di volontariato, solidarietà e cit...-->continua
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|4/08/2026 - Vertenza ex RMI e TIS: ANCI Basilicata al fianco dei lavoratori
Il Presidente di ANCI Basilicata, Gerardo Larocca, ha incontrato una delegazione dei circa 600 lavoratori ex RMI e TIS attualmente impiegati nei Comuni della regione.
«Da oltre dieci anni questi lavoratori garantiscono servizi essenziali nelle nostr...-->continua
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