Accolgo con grande emozione e profonda soddisfazione il riconoscimento ministeriale ottenuto dal Centro per Uomini Autori di Violenza (CUAV) di Potenza. È un traguardo che va ben oltre un importante riconoscimento istituzionale: è la conferma che il lavoro serio, silenzioso e quotidiano può davvero contribuire a cambiare le persone e, con esse, il destino di tante vittime. Lo afferma la garante delle vittime di reato, Tiziana Silletti, precisando che: Conosco bene il valore del lavoro che il CUAV svolge ogni giorno. Ho avuto modo di apprezzarne la professionalità, la sensibilità e la straordinaria capacità di affrontare uno dei fenomeni più complessi del nostro tempo con competenza, rigore e profondo senso di responsabilità.







I CUAV - sottolinea Siletti - rappresentano uno strumento fondamentale perché agiscono su un doppio fronte: da un lato accompagnano gli autori di violenza in un percorso di assunzione di responsabilità, consapevolezza e cambiamento, affinché interrompano comportamenti violenti e non li ripetano; dallaltro tutelano concretamente le vittime, riducendo il rischio di nuove aggressioni e contribuendo a costruire condizioni di maggiore sicurezza. La prevenzione passa anche da qui: impedire che la violenza si ripeta significa proteggere vite, famiglie e comunità. Contrastare la violenza di genere significa certamente stare accanto alle vittime, ascoltarle, proteggerle e sostenerle. Ma significa anche avere il coraggio di intervenire sulle radici della violenza, promuovendo percorsi di consapevolezza e cambiamento per chi quella violenza lha esercitata. Solo così possiamo spezzare davvero il ciclo della sopraffazione e costruire una società più sicura e più giusta.







Come Garante regionale delle vittime di reato considero questo riconoscimento motivo di orgoglio per lintera Basilicata. È il risultato di un impegno autentico, fatto di competenze, collaborazione e umanità. Ai professionisti del CUAV rivolgo il mio più sincero ringraziamento. Il loro è un lavoro silenzioso, spesso lontano dai riflettori, ma capace di incidere profondamente sulla vita delle persone. Ogni percorso che riesce a trasformare la violenza in consapevolezza è una speranza restituita a tutta la comunità. Perché la più grande vittoria non è intervenire dopo una tragedia, ma riuscire a impedirla prima che accada. Ed è proprio in questa capacità di prevenire, di proteggere le vittime e di offrire agli autori di violenza una reale possibilità di cambiamento, che si misura il valore più autentico del loro impegno.