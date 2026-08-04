" I ritardi nellapprovazione dellassestamento di bilancio potrebbero essere legati anche ai 9,4 milioni di euro di debiti accumulati da Acquedotto Lucano nei confronti di ENI e alla conseguente trattenuta di oltre 6 milioni di euro dalle compensazioni ambientali. Risorse destinate allo sviluppo della Basilicata, già iscritte in bilancio, che ora rischiano di mancare allappello".

Lo dichiarano i consiglieri regionali di Basilicata Casa Comune Angelo Chiorazzo e Gianni Vizziello, che hanno depositato uninterrogazione urgente sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale di Acquedotto Lucano, sulle trattenute operate da ENI, sul contratto ponte e sulla fornitura energetica attualmente in essere, sul Bonus Acqua 2026 e sui ritardi nellapprovazione dellassestamento del bilancio regionale.

"ENI ha già comunicato trattenute per oltre 6 milioni di euro dalle compensazioni ambientali, a fronte del mancato pagamento delle forniture energetiche da parte di Acquedotto Lucano. Una vicenda gravissima sulla quale avevamo presentato uninterrogazione già il 20 luglio, tuttora senza risposta. Bardi chiarisca quale sia la reale situazione finanziaria e patrimoniale della società, perché non siano state pagate le forniture e quali responsabilità abbiano determinato questa montagna di debiti".

"Siamo di fronte allennesimo pasticcio amministrativo del governo regionale. Prima accetta che ENI possa trattenere le compensazioni in caso di morosità di Acquedotto Lucano e poi tenta di recuperare quelle stesse somme sotto mentite spoglie. Vogliamo sapere come siano state contabilizzate e se la loro mancata disponibilità stia contribuendo al ritardo dellassestamento di bilancio".

Chiorazzo e Vizziello chiedono chiarimenti anche sui 14 milioni di euro destinati al contratto ponte con ENI, sui tre impianti fotovoltaici previsti ad Aliano, Irsina e Lavello, ancora fermi nonostante i 55 milioni stanziati, sulle condizioni e sui costi dellattuale fornitura energetica e sulle risorse necessarie a finanziare il Bonus Acqua 2026.

"Che fine hanno fatto i 9,4 milioni di euro delle compensazioni ambientali? Come sono stati utilizzati i 14 milioni destinati al contratto ponte? Quanto paga oggi Acquedotto Lucano per lenergia? E che fine ha fatto il Bonus Acqua? Bardi venga finalmente a rispondere in Aula o in Commissione. Dica ai lucani quanto è profondo il buco e come si intende ripianarlo, invece di pretendere che lopposizione esamini a ridosso di Ferragosto un assestamento confezionato allultimo momento, senza disporre neppure dei tempi previsti dal Regolamento per verificare seriamente gli atti e la documentazione di bilancio. Da parte nostra - concludono Chiorazzo e Vizziello - incalzeremo la Giunta affinché tutte le poste di entrata siano verificate puntualmente".