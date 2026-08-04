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La voce della Politica
|Vietri di Potenza inaugura il Parco delle Cascate del Tuorno, nuovo gioiello naturalistico
4/08/2026
|È in programma domenica 9 agosto, alle ore 18 a Vietri di Potenza, linaugurazione del Parco delle Cascate del Tuorno, un attrattore naturalistico unico nel suo genere, dove il Comune di Vietri di Potenza ha realizzato un percorso di circa 1,6 km che permetterà alle persone di fruire di un contesto naturalistico di altissimo pregio, in parte, ancora inesplorato. Si tratta di un nuovo parco di percorsi escursionistici realizzato con itinerari di diversa difficoltà immersi in un ambiente di eccezionale valore naturalistico, che permettono di raggiungere le suggestive cascate del Vallone del Tuorno e la già celebre Cascata Grande.
I nuovi sentieri ha dichiarato il sindaco Christian Giordano - si congiungono e si intrecciano con quelli già esistenti sul versante di Savoia di Lucania. È un segnale importante, perché la valorizzazione del patrimonio ambientale non conosce confini amministrativi. Continueremo a lavorare insieme ai comuni vicini e agli operatori del settore per costruire una rete di percorsi, esperienze e servizi in grado di rendere questarea sempre più attrattiva. Noi continueremo a valorizzare e proteggere questo straordinario patrimonio che la natura ci ha donato.
Un percorso attrezzato lungo il quale saranno a disposizione aree picnic e barbecue, unarea solarium sul corso dacqua, area attrezzata con giochi per bambini, aree per la valorizzazione della flora autoctona con essenze codificate, accessi inclusivi per avvicinarsi al torrente e punti panoramici e nuovi scorci tutti da scoprire.
I lavori, iniziati a giugno 2025, sono stati realizzati sulla base di un progetto di ingegneria naturalistica, improntato al pieno rispetto del contesto di altissimo pregio ambientale. Larea interessata allintervento è quella situata lungo la Strada Provinciale 12 Vietrese, in agro del Comune vietrese, che da Vietri di Potenza collega a Savoia di Lucania e agli altri paesi del Melandro. Il Comune di Vietri di Potenza ha realizzato questo lavoro grazie a un finanziamento da 500 mila euro a seguito della partecipazione al programma Infrastrutture Verdi finanziato con fondi Europei per il tramite di un Avviso Pubblico della Regione Basilicata.
Insieme ad esperti del settore ha annunciato Giordano - stiamo già lavorando a nuove attività ed esperienze che renderanno questarea ancora più attrattiva. Ve ne parleremo nei prossimi giorni e nel corso della cerimonia di inaugurazione. Linaugurazione del 9 agosto non rappresenta un punto di arrivo, ma soltanto il punto di partenza. È linizio di un progetto molto più ambizioso che, passo dopo passo, trasformerà il Parco delle Cascate del Tuorno in un attrattore naturalistico unico nel suo genere, capace di richiamare visitatori, escursionisti e appassionati della natura da tutta la Basilicata e anche oltre.
Lappuntamento è per domenica 9 agosto presso la Radura delle Cascate del Tuorno (Vietri di Potenza, al km 5 della ex SP 12 Vietrese), con larea che sarà facilmente raggiungibile dal centro abitato di Vietri di Potenza percorrendo Viale Tracciolino e la SP 12 Vietrese, così come da Savoia, sempre tramite la stessa Provinciale.
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