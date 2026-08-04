Il Leo Club Vallo di Diano ha eletto l'Ing. Michele Grieco Presidente per l'Anno Sociale 2026/2027.

Socio fondatore del Club, Grieco lo guiderà con l'obiettivo di rafforzare l'impegno sul territorio attraverso iniziative di volontariato, solidarietà e cittadinanza attiva, promuovendo il coinvolgimento dei giovani nella vita della comunità.

«Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e profondo entusiasmo. Ringrazio i soci del Leo Club Vallo di Diano per la fiducia accordatami e rivolgo un pensiero di profonda riconoscenza al mio padrino Lions, il compianto Prof. Pasquale Pucciarelli, il cui esempio di servizio, umanità e dedizione continuerà a ispirare il mio percorso associativo e quello del nostro Club.»

Nel corso del mandato saranno promosse attività e progetti rivolti al territorio, con particolare attenzione ai giovani, alla solidarietà, alla prevenzione e alla collaborazione con le istituzioni e le associazioni locali, nel pieno rispetto dei valori che da sempre caratterizzano il movimento Leo.

Il nuovo Presidente ha espresso la volontà di avviare un anno sociale improntato allo spirito di squadra, alla partecipazione e al servizio, con l'obiettivo di offrire un contributo concreto alla crescita della comunità del Vallo di Diano.

