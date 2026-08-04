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La voce della Politica
|Vertenza ex RMI e TIS: ANCI Basilicata al fianco dei lavoratori
4/08/2026
|Il Presidente di ANCI Basilicata, Gerardo Larocca, ha incontrato una delegazione dei circa 600 lavoratori ex RMI e TIS attualmente impiegati nei Comuni della regione.
«Da oltre dieci anni questi lavoratori garantiscono servizi essenziali nelle nostre comunità, colmando le carenze d'organico degli Enti Locali», dichiara Larocca. «Continuare con proroghe dell'ultimo minuto non è più accettabile, né per la loro dignità né per l'operatività dei Comuni.»
Ricordando la richiesta d'incontro già formalizzata lo scorso 23 gennaio, ANCI Basilicata, raccogliendo anche altri inviti, si dichiara pronta a sedersi al Tavolo Tecnico con la Regione Basilicata e le organizzazioni sindacali.
archivio
|La Voce della Politica
|4/08/2026 - Michele Grieco eletto Presidente del Leo Club Vallo di Diano
Il Leo Club Vallo di Diano ha eletto l'Ing. Michele Grieco Presidente per l'Anno Sociale 2026/2027.
Socio fondatore del Club, Grieco lo guiderà con l'obiettivo di rafforzare l'impegno sul territorio attraverso iniziative di volontariato, solidarietà e cittadinanza attiv...-->continua
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|4/08/2026 - Vertenza ex RMI e TIS: ANCI Basilicata al fianco dei lavoratori
Il Presidente di ANCI Basilicata, Gerardo Larocca, ha incontrato una delegazione dei circa 600 lavoratori ex RMI e TIS attualmente impiegati nei Comuni della regione.
«Da oltre dieci anni questi lavoratori garantiscono servizi essenziali nelle nostr...-->continua
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|3/08/2026 - Screening tumori eredo-familiari, il Consiglio approva PdL
Il Consiglio regionale della Basilicata ha approvato allunanimità dei consiglieri presenti la proposta di legge, la numero 152, diniziativa dei consiglieri Morea e Pittella Misure per il potenziamento dello screening di popolazione sui tumori eredo-familiar...-->continua
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|3/08/2026 - Potenza, Roberto Micucci nuovo Vicario della Prefettura
Il Prefetto Michele Campanaro ha nominato oggi il Viceprefetto Roberto Micucci nuovo Vicario della Prefettura di Potenza.
Nato a Sarconi (PZ) nel 1972, il Viceprefetto Micucci è laureato in Giurisprudenza ed abilitato allesercizio della professione foren...-->continua
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|3/08/2026 - Matera, la Giunta Nicoletti approva il Protocollo dintesa con la Provincia
Una gestione finalmente coordinata, trasparente ed efficace del patrimonio sportivo scolastico cittadino. È questo lobiettivo del Protocollo dintesa approvato dalla Giunta comunale guidata dal Sindaco Antonio Nicoletti, su proposta dellAssessore allo Sport ...-->continua
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|3/08/2026 - Cicala: Pollino, ricerca e produzioni di qualità
«Da Pescopagano al Pollino, attraversare la Basilicata vuol dire incontrare territori diversi, ciascuno con una propria identità, ma accomunati dalla stessa voglia di costruire futuro. Per questo la presenza delle istituzioni deve essere costante, vicina alle ...-->continua
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|3/08/2026 - Latronico ricorda la figura di Torelli Viollier
Celebrare i 150 anni del Corriere della Sera nel luogo da cui ebbe origine il padre del suo fondatore, Eugenio Torelli Viollier, significa rendere omaggio non soltanto a una delle figure più importanti del giornalismo italiano, ma anche a una pagina significa...-->continua
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