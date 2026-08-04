Il Presidente di ANCI Basilicata, Gerardo Larocca, ha incontrato una delegazione dei circa 600 lavoratori ex RMI e TIS attualmente impiegati nei Comuni della regione.

​«Da oltre dieci anni questi lavoratori garantiscono servizi essenziali nelle nostre comunità, colmando le carenze d'organico degli Enti Locali», dichiara Larocca. «Continuare con proroghe dell'ultimo minuto non è più accettabile, né per la loro dignità né per l'operatività dei Comuni.»



​Ricordando la richiesta d'incontro già formalizzata lo scorso 23 gennaio, ANCI Basilicata, raccogliendo anche altri inviti, si dichiara pronta a sedersi al Tavolo Tecnico con la Regione Basilicata e le organizzazioni sindacali.

