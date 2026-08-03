Celebrare i 150 anni del Corriere della Sera nel luogo da cui ebbe origine il padre del suo fondatore, Eugenio Torelli Viollier, significa rendere omaggio non soltanto a una delle figure più importanti del giornalismo italiano, ma anche a una pagina significativa della storia della Basilicata e del nostro Paese.

Lo ha sottolineato lassessore regionale Cosimo Latronico intervenendo a Barile alla manifestazione promossa dalla Pro Loco per il 150° anniversario della fondazione del Corriere della Sera, alla presenza del direttore del quotidiano, Luciano Fontana.

Barile può guardare con orgoglio alla propria storia  ha affermato Latronico  perché proprio da questa comunità ebbe origine la famiglia di Eugenio Torelli Viollier. Suo padre, Francesco Torelli, era infatti nato a Barile e da quelle radici prese avvio la storia umana e culturale del fondatore del Corriere della Sera, destinato a lasciare unimpronta profonda nel giornalismo italiano. È un patrimonio che appartiene allintera Basilicata e che merita di essere conosciuto e valorizzato, soprattutto dalle giovani generazioni. Per lassessore la figura di Torelli Viollier ci ricorda quanto siano fondamentali il rigore professionale, la verifica delle fonti e il senso di responsabilità nellesercizio dellinformazione. In un tempo caratterizzato dalla rapidità della comunicazione e dalla diffusione incontrollata delle notizie, questi princìpi assumono un valore ancora più forte e rappresentano un presidio essenziale della vita democratica.

Latronico ha quindi rivolto un ringraziamento alla Pro Loco Barile, al Comune e a tutti gli organizzatori per aver promovuto uniniziativa capace di unire memoria, cultura e identità territoriale, esprimendo inoltre gratitudine al direttore Luciano Fontana per aver accolto linvito a partecipare a questa celebrazione, confermando il legame del Corriere della Sera con le proprie radici storiche. Custodire la memoria di uomini come Eugenio Torelli Viollier  ha concluso Latronico  significa investire sul futuro. Le comunità crescono quando sanno riconoscere il valore della propria storia e trasformarla in unoccasione di formazione civile, culturale e democratica.





