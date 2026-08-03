Il capogruppo socialista: servono opere, programmazione e una gestione più coordinata. La Basilicata faccia valere il proprio peso nelle scelte strategiche







"La firma del contratto per il Distretto G dello schema idrico Basento-Bradano, che consente di sbloccare un'annosa vicenda, rappresenta sicuramente una buona notizia. Dopo la grave crisi che il territorio ha dovuto affrontare nei tempi scorsi, bisogna però procedere celermente alla realizzazione delle grandi opere di adduzione, affinché in futuro non vengano nuovamente messe in difficoltà attività produttive e cittadini. In una regione come la Basilicata, che dispone di importanti risorse idriche, è quasi un paradosso e pone interrogativi sulla capacità di programmazione e gestione dell'intero sistema".



È quanto dichiara il capogruppo socialista in Consiglio regionale, Antonio Bochicchio, che prosegue:



"In questi anni è mancata una visione sufficientemente chiara sulle nostre risorse idriche e sul loro potenziale per lo sviluppo regionale. Tra criticità, ritardi negli investimenti e interventi arrivati troppo tardi, si è determinato anche un comprensibile malcontento sociale. Come ha riferito l'assessore competente in Commissione, le risorse sono disponibili e non ci sono più ragioni per ulteriori ritardi. Ora bisogna trasformarle rapidamente in opere concrete. Serve una strategia chiara e un'azione costante della Regione nei confronti dei diversi soggetti che, a vario titolo, gestiscono la risorsa, da Acque del Sud a Egrib, dal Consorzio di bonifica ad Acquedotto Lucano e all'Autorità di bacino. La Basilicata deve far valere il proprio peso, anche rispetto al ruolo nella nuova società Acque del Sud. Su questo ci sono proposte della minoranza e resta da chiarire quale direzione si intenda seguire sul piano della governance".



"L'obiettivo - prosegue Bochicchio - deve essere garantire la piena e sicura utilizzazione della capacità di invaso disponibile, interconnettere, dove tecnicamente possibile e necessario, bacini oggi non collegati, accelerare gli interventi indispensabili e ascoltare il territorio. Resta il problema delle perdite della rete, sul quale sono già in corso interventi, ma occorre fare di più per ridurle significativamente. La situazione della dispersione idrica resta, del resto, particolarmente critica per la Basilicata. Per questo continuiamo a sostenere l'istituzione di un Osservatorio regionale sulla risorsa idrica, una proposta che dovrebbe essere condivisa anche dalla maggioranza. L'acqua è strategica per il presente e il futuro. In Basilicata ci preoccupano soprattutto le criticità derivanti dalla frammentazione delle competenze e della gestione del sistema idrico. Servono quindi più coordinamento, trasparenza e controllo, nell'interesse della collettività".



"La risorsa idrica - conclude Bochicchio - deve essere gestita nell'interesse dei cittadini e dello sviluppo del territorio, assicurando trasparenza nelle decisioni, coordinamento tra i soggetti coinvolti e un costante presidio dell'interesse pubblico. Soprattutto, occorre che la Basilicata faccia sentire la propria voce nelle decisioni che incidono sugli assetti gestionali del settore, perché su questioni strategiche per il territorio non può mancare una posizione e un peso chiaro e autorevole della Regione".