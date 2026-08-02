Nel corso dellaudizione, dai noi richiesta dellassessore regionale, Cosimo Latronico, abbiamo posto diverse questioni che riguardano la sanità nel lagonegrese. In Seconda Commissione consiliare le questioni non attengono tanto sulle politiche sanitarie ma sullavanzamento della programmazione, sia rispetto alle infrastrutture quanto rispetto a servizi attivati e da attivare. Attendiamo formale riscontro su Ospedale Sicuro e di Comunità, Casa di Comunità a Maratea e su Casa di Comunità a Lagonegro uscita fuori dal target PNNR e con lavori fermi da tempo. Su questa infrastruttura vi sono stati chiari impegni: sarà necessario vetrificare la variante e si procederà, qualora ce ne fosse bisogno, ad individuare le risorse per il completamento della Casa di Comunità, riassegnandole, come da programmazione, la funzione di hub. È quanto dichiara il capogruppo del Pd, in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che aggiunge:

Cè il tema dellelisoccorso h24 che si trascina da troppo tempo e che necessita di un altro piglio nel definire con chiarezza progetto e risorse. Larea è stata individuata, lASP ha fatto le verifiche di compatibilità e chiesto alla Regione le risorse. Ora la Regione faccia, rapidamente, ulteriori approfondimenti ma non faccia passare più tempo poiché davvero questa vicenda rischia di non aver un giusto, chiaro, immediato e positivo epilogo. Si attende da lunga pezza una riposta e francamente comincia a crescere limbarazzo se si dovesse avvertire una sorta di palleggiamento tra ASP e Regione.

Infine  conclude Lacorazza - sul tema dellOspedale a Lagonegro procede il percorso dellaggiudicazione della gara sul primo intervento del padiglione A e a nostra precisa sollecitazione, per evitare ulteriori perdite di tempo, il Direttore del dipartimento, Domenico Tripaldi, ha assunto limpegno che a settembre sarà lAzienda Ospedaliera San Carlo ad occuparsi della progettazione del secondo intervento del Padiglione A, realizzando di fatto il primo blocco su cui ci sono risorse FSC per 34 milioni di euro.