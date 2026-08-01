Il Consiglio Comunale di Vietri di Potenza ha deliberato allunanimità la totale contrarietà sulleventuale localizzazione in Basilicata del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi. La votazione, su proposta del Sindaco avv. Christian Giordano, è avvenuta durante lultima seduta del 30 luglio. Da Vietri di Potenza, quindi, una espressione formale circa la contrarietà allipotesi di realizzazione del Deposito Nazionale e delle infrastrutture collegate sul territorio regionale, una posizione netta anche accogliendo lappello di EHPA Basilicata, al fine di tutelare il patrimonio ambientale, agricolo, paesaggistico, culturale e turistico della regione. Il Consiglio Comunale ha quindi espresso la propria contrarietà all'eventuale localizzazione in Basilicata del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi e delle relative infrastrutture e impegnato il Sindaco e l'Amministrazione comunale a rappresentare tale posizione presso la Regione Basilicata, il Governo, il Ministero competente e ogni altra autorità interessata. Laugurio è che si possa promuovere, insieme agli altri Comuni lucani, un'azione istituzionale condivisa a tutela del territorio, della salute dei cittadini e delle future generazioni.