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La voce della Politica
|Il Consiglio comunale di Vietri di Potenza dice no al Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi in Basilicata
1/08/2026
|Il Consiglio Comunale di Vietri di Potenza ha deliberato allunanimità la totale contrarietà sulleventuale localizzazione in Basilicata del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi. La votazione, su proposta del Sindaco avv. Christian Giordano, è avvenuta durante lultima seduta del 30 luglio. Da Vietri di Potenza, quindi, una espressione formale circa la contrarietà allipotesi di realizzazione del Deposito Nazionale e delle infrastrutture collegate sul territorio regionale, una posizione netta anche accogliendo lappello di EHPA Basilicata, al fine di tutelare il patrimonio ambientale, agricolo, paesaggistico, culturale e turistico della regione. Il Consiglio Comunale ha quindi espresso la propria contrarietà all'eventuale localizzazione in Basilicata del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi e delle relative infrastrutture e impegnato il Sindaco e l'Amministrazione comunale a rappresentare tale posizione presso la Regione Basilicata, il Governo, il Ministero competente e ogni altra autorità interessata. Laugurio è che si possa promuovere, insieme agli altri Comuni lucani, un'azione istituzionale condivisa a tutela del territorio, della salute dei cittadini e delle future generazioni.
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|1/08/2026 - Il Consiglio comunale di Vietri di Potenza dice no al Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi in Basilicata
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|1/08/2026 - Podolica, Cicala e il modello Pescopagano
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''Ieri sera, durante il Consiglio Comunale, la nostra maggioranza ha approvato il PEF e le tariffe TARI. Un atto di pura responsabilità verso i cittadini per garantire la continuità dei servizi. Ma il vero dato politico della serata è lo spettacolo desolante o...-->continua
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|31/07/2026 - Accordo Comune-AL: 200mila euro in lavori
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