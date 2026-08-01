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Il cordoglio della città di Tursi per la scomparsa di Don Antonio Mazzi

1/08/2026

La Città di Tursi apprende con profonda commozione la notizia della scomparsa di don Antonio Mazzi, sacerdote, educatore e fondatore della Fondazione Exodus, che ha dedicato la propria vita ai giovani, alle persone più fragili e a quanti cercavano una possibilità di riscatto.
Tursi è legata in modo particolare alla sua opera. Dal 1991, infatti, il convento di San Rocco ospita una comunità Exodus, diventata nel tempo un importante luogo di accoglienza, cura e riabilitazione per persone con problemi di dipendenza e disagio sociale.
Un luogo nel quale il messaggio di don Antonio ha preso forma concreta attraverso lascolto, laccompagnamento e la fiducia nella possibilità di ricominciare. La sua testimonianza continuerà a vivere nel lavoro quotidiano degli operatori e nei percorsi di rinascita delle tante persone accolte dalla comunità.
Il Sindaco, la Giunta, il Consiglio comunale e lintera comunità tursitana esprimono la propria vicinanza alla Fondazione Exodus, agli operatori, agli ospiti delle comunità e a tutti coloro che hanno condiviso il cammino umano e spirituale di don Antonio Mazzi, già cittadino onorario di Tursi.
Grazie, don Antonio, per averci insegnato che nessuna vita è perduta quando incontra accoglienza, ascolto e speranza.



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