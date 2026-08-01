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La voce della Politica
|Carnet lavoratori Stellantis indotto, Lacorazza: oggi lavvio?
1/08/2026
|Dalle parole ai fatti. Così l'assessore Pepe aveva accompagnato la deliberazione approvata dalla Giunta regionale che ha introdotto, a partire dal 1° agosto, il carnet di viaggio agevolato destinato ai lavoratori di Stellantis Melfi e dell'indotto. Le parole ci sono state e anche gli atti, i fatti, però, sono ancora in attesa. Forse non bastavano una delibera di giunta e un video?
Lo dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che prosegue:
"Senz'altro si tratterà di un disguido o di un piccolo ritardo. Vogliamo sperarlo, anche perché si tratterebbe di rendere palese una gestione superficiale ed approssimativa. E non vorremmo che, sulla circostanza, stiano pesando questioni più complesse evidenziate da tempo e su cui, a sette anni di governo Bardi, si misura anche un fallimento dellassessore Pepe e della destra lucana".
"Seppur ad un anno e mezzo dalla nostra proposta e, con un costo già pagato dalle operaie e dagli operai per l'altalena delle dinamiche produttive rispetto alla rigidità dellabbonamento, avevamo registrato il passo avanti.
Anzi - evidenzia Lacorazza - allannuncio della partenza del carnet dal primo agosto avevamo detto: perché attendere tutto questo tempo se bastava una delibera di giunta?"
"Ad ogni buon conto - conclude l'esponente del Pd - confidando che non vi siano ulteriori difficoltà, chiediamo di chiarire quando il carnet sarà effettivamente messo nelle mani di lavoratrici e lavoratori che lo attendono per alleggerire piccole spese che però si fanno sentire sul bilancio famigliare".
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