«A Pescopagano ho incontrato una comunità autentica, coesa e viva, capace di riunirsi intorno alle proprie tradizioni e di coinvolgere tutte le generazioni, dai bambini ai nonni. È questa la Basilicata che ci piace: quella dellaggregazione, dellentusiasmo e del senso di appartenenza».



Lo ha dichiarato lassessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, intervenuto allinaugurazione della XIII edizione della Sagra della Podolica, in programma il 31 luglio e il 1° agosto nel centro storico di Pescopagano.



La manifestazione, dedicata ai formaggi e alla carne di razza bovina Podolica, ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, produttori, allevatori, cuochi e volontari, uniti nella valorizzazione di una delle espressioni più significative dellidentità rurale lucana.



«La fotografia di questa manifestazione  ha proseguito Cicala  racconta molto più di un evento gastronomico. Racconta un paese che si ritrova, famiglie che partecipano, giovani che si mettono a disposizione e anziani che continuano a trasmettere saperi, memoria e tradizioni. È lo spirito autentico che le nostre comunità sanno ancora regalarci e che dobbiamo custodire».



Al centro delliniziativa la razza Podolica, patrimonio zootecnico, ambientale e culturale della Basilicata, profondamente legato alla storia delle aree interne e al lavoro quotidiano degli allevatori.



«La Podolica rappresenta una produzione di qualità, ma anche un modello di allevamento legato ai pascoli, alla tutela del paesaggio e alla permanenza delle attività economiche nei territori più fragili. Sostenere la zootecnia significa sostenere imprese, famiglie e comunità che contribuiscono ogni giorno a mantenere viva la Basilicata rurale».



Cicala ha quindi rivolto un ringraziamento al sindaco Francesco Ambrosini e allAmministrazione comunale, allAssociazione Pratica Mente, allAssociazione Regionale Cuochi Lucani guidata da Antonio Zazzerino, agli allevatori, ai produttori e ai tanti volontari impegnati nellorganizzazione.



«Manifestazioni come questa dimostrano che le aree interne possiedono energie, competenze e capacità organizzative straordinarie. Il compito delle istituzioni è accompagnarle, valorizzando le produzioni identitarie e trasformando tradizione, qualità e partecipazione in occasioni concrete di sviluppo e promozione territoriale».



«Quando una comunità si riconosce nelle proprie radici  ha concluso Cicala  quelle radici non appartengono soltanto al passato, ma diventano una forza capace di costruire futuro».