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La voce della Politica
|Podolica, Cicala e il modello Pescopagano
1/08/2026
|«A Pescopagano ho incontrato una comunità autentica, coesa e viva, capace di riunirsi intorno alle proprie tradizioni e di coinvolgere tutte le generazioni, dai bambini ai nonni. È questa la Basilicata che ci piace: quella dellaggregazione, dellentusiasmo e del senso di appartenenza».
Lo ha dichiarato lassessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata, Carmine Cicala, intervenuto allinaugurazione della XIII edizione della Sagra della Podolica, in programma il 31 luglio e il 1° agosto nel centro storico di Pescopagano.
La manifestazione, dedicata ai formaggi e alla carne di razza bovina Podolica, ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, produttori, allevatori, cuochi e volontari, uniti nella valorizzazione di una delle espressioni più significative dellidentità rurale lucana.
«La fotografia di questa manifestazione ha proseguito Cicala racconta molto più di un evento gastronomico. Racconta un paese che si ritrova, famiglie che partecipano, giovani che si mettono a disposizione e anziani che continuano a trasmettere saperi, memoria e tradizioni. È lo spirito autentico che le nostre comunità sanno ancora regalarci e che dobbiamo custodire».
Al centro delliniziativa la razza Podolica, patrimonio zootecnico, ambientale e culturale della Basilicata, profondamente legato alla storia delle aree interne e al lavoro quotidiano degli allevatori.
«La Podolica rappresenta una produzione di qualità, ma anche un modello di allevamento legato ai pascoli, alla tutela del paesaggio e alla permanenza delle attività economiche nei territori più fragili. Sostenere la zootecnia significa sostenere imprese, famiglie e comunità che contribuiscono ogni giorno a mantenere viva la Basilicata rurale».
Cicala ha quindi rivolto un ringraziamento al sindaco Francesco Ambrosini e allAmministrazione comunale, allAssociazione Pratica
Mente, allAssociazione Regionale Cuochi Lucani guidata da Antonio Zazzerino, agli allevatori, ai produttori e ai tanti volontari impegnati nellorganizzazione.
«Manifestazioni come questa dimostrano che le aree interne possiedono energie, competenze e capacità organizzative straordinarie. Il compito delle istituzioni è accompagnarle, valorizzando le produzioni identitarie e trasformando tradizione, qualità e partecipazione in occasioni concrete di sviluppo e promozione territoriale».
«Quando una comunità si riconosce nelle proprie radici ha concluso Cicala quelle radici non appartengono soltanto al passato, ma diventano una forza capace di costruire futuro».
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