Il Presidente della Regione, Vito Bardi, esprime sostegno ed entusiasmo per lavvio ufficiale del percorso di candidatura del Comune di Irsina a Capitale Italiana della Cultura per lanno 2029, annunciato dal sindaco Giuseppe Candela. Accolgo con orgoglio la notizia che Irsina ha deciso di mettersi in gioco per questo prestigioso riconoscimento. E un sogno  aggiunge Bardi  uniniziativa di visione strategica che dà forza e slancio allintera regione. Irsina rappresenta una delle perle della nostra collina materana, un luogo in cui la storia, larte e laccoglienza si fondono in un patrimonio deccellenza. Il Presidente sottolinea il valore del modello basato sul fare rete e sul fare tesoro delle esperienze passate: Il percorso tracciato con successo da Matera Capitale Europea della Cultura 2019  dice Bardi  ha dimostrato al mondo intero il potenziale culturale e dinnovazione della Basilicata. Irsina si inserisce in questo solco con maturità e consapevolezza, potendo contare su un patrimonio monumentale e artistico di livello. La Regione Basilicata  conclude Bardi  sarà al fianco dellamministrazione comunale e della comunità irsinese in questo cammino ambizioso. Promuovere le nostre radici e proiettarle verso il futuro è la chiave per far crescere la nostra terra. Ad Irsina, al sindaco Candela e a tutti i cittadini va il mio più caloroso in bocca al lupo.