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La voce della Politica
|Bardi: sostegno a Irsina Capitale della cultura 2029
1/08/2026
|Il Presidente della Regione, Vito Bardi, esprime sostegno ed entusiasmo per lavvio ufficiale del percorso di candidatura del Comune di Irsina a Capitale Italiana della Cultura per lanno 2029, annunciato dal sindaco Giuseppe Candela. Accolgo con orgoglio la notizia che Irsina ha deciso di mettersi in gioco per questo prestigioso riconoscimento. E un sogno aggiunge Bardi uniniziativa di visione strategica che dà forza e slancio allintera regione. Irsina rappresenta una delle perle della nostra collina materana, un luogo in cui la storia, larte e laccoglienza si fondono in un patrimonio deccellenza. Il Presidente sottolinea il valore del modello basato sul fare rete e sul fare tesoro delle esperienze passate: Il percorso tracciato con successo da Matera Capitale Europea della Cultura 2019 dice Bardi ha dimostrato al mondo intero il potenziale culturale e dinnovazione della Basilicata. Irsina si inserisce in questo solco con maturità e consapevolezza, potendo contare su un patrimonio monumentale e artistico di livello. La Regione Basilicata conclude Bardi sarà al fianco dellamministrazione comunale e della comunità irsinese in questo cammino ambizioso. Promuovere le nostre radici e proiettarle verso il futuro è la chiave per far crescere la nostra terra. Ad Irsina, al sindaco Candela e a tutti i cittadini va il mio più caloroso in bocca al lupo.
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|1/08/2026 - Bardi: sostegno a Irsina Capitale della cultura 2029
Il Presidente della Regione, Vito Bardi, esprime sostegno ed entusiasmo per lavvio ufficiale del percorso di candidatura del Comune di Irsina a Capitale Italiana della Cultura per lanno 2029, annunciato dal sindaco Giuseppe Candela. Accolgo con orgoglio la notizia che Irs...-->continua
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|1/08/2026 - Francavilla, TARI e PEF approvati
''Ieri sera, durante il Consiglio Comunale, la nostra maggioranza ha approvato il PEF e le tariffe TARI. Un atto di pura responsabilità verso i cittadini per garantire la continuità dei servizi. Ma il vero dato politico della serata è lo spettacolo desolante o...-->continua
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|31/07/2026 - Accordo Comune-AL: 200mila euro in lavori
Trasformare una passività finanziaria in una leva concreta di sviluppo e di interventi per un territorio e la sua comunità. È questo l'obiettivo che si sono prefissi il Comune di Calvello e Acquedotto Lucano S.p.A. nel sottoscrivere stamane, presso il locale M...-->continua
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|31/07/2026 - 10 lucani nei Dipartimenti Nazionali di Forza Italia Giovani
Il Responsabile Nazionale dei Dipartimenti di Forza Italia Giovani Antony Mammino, in accordo con il Segretario Nazionale Simone Leoni, ha selezionato, tra le centinaia di candidature pervenute da tutta Italia, numerosi lucani per i Dipartimenti Nazionali del ...-->continua
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|31/07/2026 - Vertenza ex RMI e TIS, si guardi al "Modello Calabria"
Da oltre un decennio assistiamo a una situazione di grave precarietà che interessa circa 600 lavoratori del bacino del Reddito Minimo di Inserimento (RMI) e dei Tirocini di Inclusione Sociale (TIS). Parliamo di operatrici e operatori che garantiscono quotidian...-->continua
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|31/07/2026 - Distretto G, Lacorazza: Bene firma del contratto, ora chiariamo
Il capogruppo del Pd: Esprimiamo ancora qualche perplessità sul metodo, prima della firma del contratto si sarebbero dovuti coinvolgere, oltre agli enti dei territori interessati, anche le associazioni del mondo agricolo. Cè tempo per farlo con ulteriori audi...-->continua
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|31/07/2026 - Montagna materana, fondi per la viabilità: soddisfazione di Mancini
Un risultato che è frutto di un percorso costruito insieme ai territori, culminato nella sottoscrizione dellaccordo con i sindaci dei Comuni interessati, passaggio che ha visto la Provincia di Matera svolgere un ruolo attivo e propositivo con la messa a disp...-->continua
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