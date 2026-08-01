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La voce della Politica
|Francavilla, TARI e PEF approvati
1/08/2026
|''Ieri sera, durante il Consiglio Comunale, la nostra maggioranza ha approvato il PEF e le tariffe TARI. Un atto di pura responsabilità verso i cittadini per garantire la continuità dei servizi. Ma il vero dato politico della serata è lo spettacolo desolante offerto da unopposizione spaccata, incoerente e in fuga.
I banchi vuoti di Romano Cupparo e Vincenza Viceconte gridano vendetta. Lex Sindaco e lex Assessore sono letteralmente scappati dallaula. Non hanno avuto il coraggio di presentarsi per difendere quel bando rifiuti scellerato che porta la loro firma e che ha fatto impennare le tariffe a dismisura, salassando le tasche delle famiglie. Evitare il confronto per paura della verità è una resa politica totale e una vergognosa mancanza di rispetto verso gli elettori. A gestire limbarazzo in aula è rimasta, desolatamente sola, la consigliera Carmelina De Biase, protagonista di un equilibrismo politico intollerabile. Ha tentato disperatamente di barcamenarsi tra due posizioni inconciliabili: da un lato voleva rivendicare le firme raccolte mesi fa contro il caro-bollette per salvare la faccia, dallaltro non poteva ammettere che quelle tariffe alte sono la diretta conseguenza dei disastri amministrativi del suo attuale leader, Romano Cupparo. Ieri sera i cittadini hanno capito la verità: le firme della De Biase contro Cupparo erano solo un teatrino utile a raccattare voti, prima di allearsi proprio con lui per una poltrona. Quando la convenienza elettorale sostituisce la coerenza, la maschera cade alla prima prova dei fatti. La ricreazione è finita. Noi siamo stati eletti per risolvere i problemi con serietà, non per fare giochi di prestigio. Abbiamo approvato gli atti necessari e siamo già al lavoro per bonificare i danni del passato e tutelare la nostra comunità. Il cambiamento è iniziato''.
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archivio
|La Voce della Politica
|1/08/2026 - Bardi: sostegno a Irsina Capitale della cultura 2029
Il Presidente della Regione, Vito Bardi, esprime sostegno ed entusiasmo per lavvio ufficiale del percorso di candidatura del Comune di Irsina a Capitale Italiana della Cultura per lanno 2029, annunciato dal sindaco Giuseppe Candela. Accolgo con orgoglio la notizia che Irs...-->continua
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|1/08/2026 - Francavilla, TARI e PEF approvati
''Ieri sera, durante il Consiglio Comunale, la nostra maggioranza ha approvato il PEF e le tariffe TARI. Un atto di pura responsabilità verso i cittadini per garantire la continuità dei servizi. Ma il vero dato politico della serata è lo spettacolo desolante o...-->continua
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|31/07/2026 - Accordo Comune-AL: 200mila euro in lavori
Trasformare una passività finanziaria in una leva concreta di sviluppo e di interventi per un territorio e la sua comunità. È questo l'obiettivo che si sono prefissi il Comune di Calvello e Acquedotto Lucano S.p.A. nel sottoscrivere stamane, presso il locale M...-->continua
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|31/07/2026 - 10 lucani nei Dipartimenti Nazionali di Forza Italia Giovani
Il Responsabile Nazionale dei Dipartimenti di Forza Italia Giovani Antony Mammino, in accordo con il Segretario Nazionale Simone Leoni, ha selezionato, tra le centinaia di candidature pervenute da tutta Italia, numerosi lucani per i Dipartimenti Nazionali del ...-->continua
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|31/07/2026 - Vertenza ex RMI e TIS, si guardi al "Modello Calabria"
Da oltre un decennio assistiamo a una situazione di grave precarietà che interessa circa 600 lavoratori del bacino del Reddito Minimo di Inserimento (RMI) e dei Tirocini di Inclusione Sociale (TIS). Parliamo di operatrici e operatori che garantiscono quotidian...-->continua
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|31/07/2026 - Distretto G, Lacorazza: Bene firma del contratto, ora chiariamo
Il capogruppo del Pd: Esprimiamo ancora qualche perplessità sul metodo, prima della firma del contratto si sarebbero dovuti coinvolgere, oltre agli enti dei territori interessati, anche le associazioni del mondo agricolo. Cè tempo per farlo con ulteriori audi...-->continua
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|31/07/2026 - Montagna materana, fondi per la viabilità: soddisfazione di Mancini
Un risultato che è frutto di un percorso costruito insieme ai territori, culminato nella sottoscrizione dellaccordo con i sindaci dei Comuni interessati, passaggio che ha visto la Provincia di Matera svolgere un ruolo attivo e propositivo con la messa a disp...-->continua
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