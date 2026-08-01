''Ieri sera, durante il Consiglio Comunale, la nostra maggioranza ha approvato il PEF e le tariffe TARI. Un atto di pura responsabilità verso i cittadini per garantire la continuità dei servizi. Ma il vero dato politico della serata è lo spettacolo desolante offerto da unopposizione spaccata, incoerente e in fuga.

I banchi vuoti di Romano Cupparo e Vincenza Viceconte gridano vendetta. Lex Sindaco e lex Assessore sono letteralmente scappati dallaula. Non hanno avuto il coraggio di presentarsi per difendere quel bando rifiuti scellerato che porta la loro firma e che ha fatto impennare le tariffe a dismisura, salassando le tasche delle famiglie. Evitare il confronto per paura della verità è una resa politica totale e una vergognosa mancanza di rispetto verso gli elettori. A gestire limbarazzo in aula è rimasta, desolatamente sola, la consigliera Carmelina De Biase, protagonista di un equilibrismo politico intollerabile. Ha tentato disperatamente di barcamenarsi tra due posizioni inconciliabili: da un lato voleva rivendicare le firme raccolte mesi fa contro il caro-bollette per salvare la faccia, dallaltro non poteva ammettere che quelle tariffe alte sono la diretta conseguenza dei disastri amministrativi del suo attuale leader, Romano Cupparo. Ieri sera i cittadini hanno capito la verità: le firme della De Biase contro Cupparo erano solo un teatrino utile a raccattare voti, prima di allearsi proprio con lui per una poltrona. Quando la convenienza elettorale sostituisce la coerenza, la maschera cade alla prima prova dei fatti. La ricreazione è finita. Noi siamo stati eletti per risolvere i problemi con serietà, non per fare giochi di prestigio. Abbiamo approvato gli atti necessari e siamo già al lavoro per bonificare i danni del passato e tutelare la nostra comunità. Il cambiamento è iniziato''.



