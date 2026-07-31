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La voce della Politica
|Accordo Comune-AL: 200mila euro in lavori
31/07/2026
|Trasformare una passività finanziaria in una leva concreta di sviluppo e di interventi per un territorio e la sua comunità. È questo l'obiettivo che si sono prefissi il Comune di Calvello e Acquedotto Lucano S.p.A. nel sottoscrivere stamane, presso il locale Municipio, un "Accordo di riconoscimento e compensazione di partite debitorie/creditorie mediante esecuzione di lavori".
L'intesa, formalizzata tra il Sindaco di Calvello Anna Cantisani e il Direttore Generale di Acquedotto Lucano Luigi Cerciello Renna, nasce dalla ricognizione di un credito maturato dal Comune di Calvello nei confronti del Gestore idrico regionale per un importo pari a circa 200 mila euro e, anziché procedere secondo i classici schemi di liquidazione finanziaria, le parti hanno scelto di intraprendere una strada diversa quanto virtuosa: Acquedotto Lucano si farà infatti carico di eseguire interventi, opere e lavori sul territorio comunale per un valore corrispondente all'esatto ammontare del debito.
Il provvedimento si inserisce nell'ambito della nuova linea strategica di Acquedotto Lucano orientata a resilienza aziendale, che punta anche, ove e quando possibile, a ridurre esposizioni debitorie convertendole in interventi della utility idrica tesi ad assicurare con maggiore efficacia i benefici attesi dalla collettività.
In ragione dell'accordo siglato oggi Acquedotto Lucano S.p.A. si è impegnato ad eseguire tre interventi, dall'estendimento di una rete distributrice alla realizzazione della strada di accesso ad una sorgente, alla delocalizzazione di un collettore fognario, operazione più complessa quest'ultima il cui corrispettivo sarà equamente suddiviso tra le parti nella misura del 50% ciascuna.
"Siamo di fronte a una iniziativa esemplare per sintesi di buon senso amministrativo e collaborazione istituzionale - sottolinea il DG di Acquedotto Lucano Cerciello Renna - attraverso questo accordo, ispirandoci al metodo del tournroud strategico, il Gestore idrico lucano si vincola a trasformare un proprio debito con un'Amministrazione comunale in una obbligazione del fare: in luogo di un adempimento finanziario assicureremo prestazioni sul territorio a beneficio diretto dei cittadini di Calvello".
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