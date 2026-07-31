Il Responsabile Nazionale dei Dipartimenti di Forza Italia Giovani Antony Mammino, in accordo con il Segretario Nazionale Simone Leoni, ha selezionato, tra le centinaia di candidature pervenute da tutta Italia, numerosi lucani per i Dipartimenti Nazionali del giovanile azzurro.

I Dipartimenti Nazionali costituiscono un'importante occasione di confronto e progettazione, favorendo la collaborazione tra giovani provenienti da ogni parte d'Italia e la definizione di proposte concrete sui principali temi di interesse nazionale.

Si tratta, quindi, non soltanto di un importante riconoscimento per ragazzi che si sono distinti per competenze, preparazione e qualità dei rispettivi percorsi, ma anche e soprattutto di unottima occasione per costruire le proposte future.



La Basilicata, oltre ad Alessandro Santoro, che ha ricevuto lincarico di Responsabile del Dipartimento Nazionale Infrastrutture e Trasporti, sarà rappresentata nei vari Dipartimenti Nazionali con i seguenti membri:

Michele Nobile  Dipartimento Sanità;

Edoardo Maria d'Elia  Dipartimento Benessere Psicologico;

Filippo Solimando  Dipartimento Innovazione e Intelligenza Artificiale;

Adele Carla Terlizzi  Dipartimento Ambiente, Energia e Transizione Ecologica;

Nicolangelo Capano  Dipartimento Sicurezza e Difesa;

Domenico Pio D'Alessandro  Dipartimento Infrastrutture e Trasporti;

Carmelinda Magno  Dipartimento Giustizia e Stato di Diritto;

Lorenzo Delfino  Dipartimento Sud, Isole e Aree Interne;

Silvio De Diego  Dipartimento Sport.



Afferma il Responsabile Regionale dei Dipartimenti di Forza Italia Giovani Basilicata, Pasquale Di Cuia: «Esprimo grande soddisfazione per la nomina dei nostri ragazzi all'interno dei Dipartimenti Nazionali. Si tratta di un importante riconoscimento che premia l'impegno, la preparazione e la qualità delle competenze espresse dal nostro territorio. I Dipartimenti Nazionali rappresentano un'occasione di confronto, crescita e condivisione di esperienze con realtà provenienti da tutta Italia, contribuendo alla costruzione di una visione comune e di proposte concrete. Un applauso va ai nostri rappresentanti, selezionati non secondo un criterio di appartenenza territoriale, ma esclusivamente sulla base delle competenze, dell'attinenza dei curricula e del valore che ciascuno potrà apportare ai lavori dipartimentali. Questo dimostra come il merito continui a essere il principio guida nella scelta delle figure chiamate a ricoprire questi importanti incarichi. A tutti loro rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, certo che sapranno rappresentare con serietà e professionalità il nostro territorio in ambito nazionale.»



Queste nomine rappresentano un motivo di orgoglio per l'intera comunità regionale e confermano il valore di una classe dirigente giovanile sempre più preparata, competente e pronta a contribuire, con idee e progettualità, ai lavori dei Dipartimenti Nazionali. Per il Segretario Regionale di Forza Italia Giovani Basilicata, Simone Pierro: «È motivo di grande orgoglio la rappresentanza significativa che la Basilicata avrà nei dipartimenti nazionali di Forza Italia Giovani. Oltre allimportante incarico di Responsabile del Dipartimento Nazionale Infrastrutture e Trasporti conferito al lucano Alessandro Santoro, altri 9 membri di Forza Italia Giovani Basilicata sono stati selezionati, grazie alle loro competenze e ai loro curriculum di pregio, per lavorare allinterno dei dipartimenti nazionali, che rappresentano il vero e proprio motore, a livello di contenuti e di proposte, del nostro giovanile. Il fatto che siano stati scelti, in un numero così elevato, dà conferma ulteriore del fatto che i giovani della Basilicata siano davvero preparati e formati per affrontare tematiche di rilievo nazionale e per lavorare su proposte concrete per lo sviluppo del Paese intero. Sono certo che sapranno tutti operare al meglio, conoscendo non soltanto le loro capacità tecniche, ma anche la passione politica che li spinge in questo percorso. A loro va il mio ringraziamento e il mio più sentito in bocca al lupo per quanto si stanno apprestando a svolgere.»



Laugurio di Roberta Taddei, Responsabile Nazionale dei Rapporti Esterni di Forza Italia Giovani: «Rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro ai dieci giovani lucani chiamati a contribuire ai Dipartimenti Nazionali di Forza Italia Giovani. La loro nomina rappresenta un importante riconoscimento delle competenze, dellimpegno e della qualità della nostra classe dirigente giovanile. Ringrazio il Segretario Nazionale Simone Leoni e il Responsabile Nazionale dei Dipartimenti Antony Mammino per lattenzione che continuano a riservare alla Basilicata, una realtà che sta dimostrando di saper offrire energie, idee e professionalità capaci di dare un contributo concreto allintero movimento nazionale.»