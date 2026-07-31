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Montagna materana, fondi per la viabilità: soddisfazione di Mancini

31/07/2026

Un risultato che è frutto di un percorso costruito insieme ai territori, culminato nella sottoscrizione dellaccordo con i sindaci dei Comuni interessati, passaggio che ha visto la Provincia di Matera svolgere un ruolo attivo e propositivo con la messa a disposizione delle proprie strutture tecniche per favorire il dialogo costante con gli enti locali e la Regione Basilicata.

E il commento del Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, allapprovazione da parte della Giunta regionale del finanziamento di 2,3 milioni di euro destinato ai primi interventi sulla rete viaria dellarea interna montagna materana, nellambito del FESR FSE+ 2021/2027.

Le risorse  ha ricordato il Presidente - permetteranno di intervenire su alcune arterie dei Comuni di Accettura, Cirigliano, Craco, Gorgoglione e Stigliano, con opere mirate a migliorare la sicurezza e la percorribilità di arterie fondamentali per i collegamenti tra i piccoli centri dellarea.

Sono soddisfatto di questo finanziamento, che rappresenta un passo concreto verso il miglioramento delle condizioni di viabilità in unarea che sconta storicamente problemi di collegamento e isolamento. Come Provincia abbiamo lavorato fin da subito a fianco dei sindaci per portare avanti un progetto condiviso e utile alle nostre comunità, ed è motivo di grande soddisfazione vedere oggi questo impegno tradursi in risorse concrete per le strade della montagna materana.

Ringrazio la Regione Basilicata per lattenzione dimostrata verso le aree interne e ribadisco la disponibilità della Provincia a proseguire nella collaborazione con i Comuni e gli uffici regionali, affinché anche i prossimi interventi possano procedere speditamente fino alla realizzazione delle opere.



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