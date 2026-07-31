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La Lega cresce a Policoro: il consigliere comunale Mario Cristiano aderisce al partito

31/07/2026

La Lega Basilicata rafforza la propria presenza nel Consiglio comunale di Policoro con ladesione del consigliere Mario Cristiano, portando a due i rappresentanti del partito nellassise cittadina, insieme con Mario Vigorito, già entrato nella Lega.



Il commissario regionale della Lega Basilicata, Pasquale Pepe, ha commentato ladesione sottolineando il valore politico dellingresso: «Siamo felici di accogliere Mario Cristiano nella nostra squadra. È un amministratore che conosce bene il territorio e sono certo che potrà dare un contributo concreto allattività del partito e al lavoro istituzionale. Policoro è una realtà strategica e continueremo a essere presenti con proposte e iniziative rivolte alle esigenze della comunità».



Per il segretario provinciale della Lega Matera, Vincenzo Zito, ladesione rappresenta anche unopportunità per rafforzare il lavoro sul territorio: «Con Mario Cristiano si amplia il gruppo degli amministratori che condividono il nostro progetto. Avere due consiglieri comunali a Policoro ci permette di seguire con ancora maggiore attenzione le questioni locali e di costruire un confronto costante con cittadini, associazioni e realtà produttive del territorio».



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