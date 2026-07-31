-->
|
La voce della Politica
|La Lega cresce a Policoro: il consigliere comunale Mario Cristiano aderisce al partito
31/07/2026
|La Lega Basilicata rafforza la propria presenza nel Consiglio comunale di Policoro con ladesione del consigliere Mario Cristiano, portando a due i rappresentanti del partito nellassise cittadina, insieme con Mario Vigorito, già entrato nella Lega.
Il commissario regionale della Lega Basilicata, Pasquale Pepe, ha commentato ladesione sottolineando il valore politico dellingresso: «Siamo felici di accogliere Mario Cristiano nella nostra squadra. È un amministratore che conosce bene il territorio e sono certo che potrà dare un contributo concreto allattività del partito e al lavoro istituzionale. Policoro è una realtà strategica e continueremo a essere presenti con proposte e iniziative rivolte alle esigenze della comunità».
Per il segretario provinciale della Lega Matera, Vincenzo Zito, ladesione rappresenta anche unopportunità per rafforzare il lavoro sul territorio: «Con Mario Cristiano si amplia il gruppo degli amministratori che condividono il nostro progetto. Avere due consiglieri comunali a Policoro ci permette di seguire con ancora maggiore attenzione le questioni locali e di costruire un confronto costante con cittadini, associazioni e realtà produttive del territorio».
|
archivio
|La Voce della Politica
|31/07/2026 - Distretto G, Lacorazza: Bene firma del contratto, ora chiariamo
Il capogruppo del Pd: Esprimiamo ancora qualche perplessità sul metodo, prima della firma del contratto si sarebbero dovuti coinvolgere, oltre agli enti dei territori interessati, anche le associazioni del mondo agricolo. Cè tempo per farlo con ulteriori audizioni
"Dopo...-->continua
|
|
|31/07/2026 - Montagna materana, fondi per la viabilità: soddisfazione di Mancini
Un risultato che è frutto di un percorso costruito insieme ai territori, culminato nella sottoscrizione dellaccordo con i sindaci dei Comuni interessati, passaggio che ha visto la Provincia di Matera svolgere un ruolo attivo e propositivo con la messa a disp...-->continua
|
|
|31/07/2026 - La Lega cresce a Policoro: il consigliere comunale Mario Cristiano aderisce al partito
La Lega Basilicata rafforza la propria presenza nel Consiglio comunale di Policoro con ladesione del consigliere Mario Cristiano, portando a due i rappresentanti del partito nellassise cittadina, insieme con Mario Vigorito, già entrato nella Lega.
...-->continua
|
|
|31/07/2026 - Parcheggi Palazzo di Giustizia di Potenza Sindacati: ''Priorità a chi garantisce il servizio pubblico''
Sulla nuova regolamentazione dei parcheggi interni del Palazzo di Giustizia e sulle paventate azioni di protesta degli organismi forensi, le scriventi Organizzazioni Sindacali intendono fare chiarezza.
Il processo di stabilizzazione del personale PNRR...-->continua
|
|
|31/07/2026 - Aliandro: Sui 15 milioni al PO Val d'Agri doveroso fare chiarezza
Il Consigliere di FI: Quei 15 milioni di euro non rappresentano nuove risorse assegnate al territorio, ma sono la restituzione di somme che il Comitato del P.O. Val d'Agri aveva messo temporaneamente a disposizione del bilancio regionale nel dicembre 2024
...-->continua
|
|
|31/07/2026 - La Regione Basilicata ha aderito alla Rottamazione-quinquies
La Regione Basilicata ha formalmente aderito alla definizione agevolata (Rottamazione-quinquies) per i carichi affidati a enti territoriali prevista dall'articolo 10-quinquies del Decreto-Legge n. 38/2026 (convertito dalla Legge n. 88/2026),
-->continua
|
|
|31/07/2026 - Il Centro ''Gioia'' di Chiaromonte compie 20 anni
Ventanni di cura, rinascita e risposte concrete ad una delle sfide cliniche ed umane più complesse del nostro tempo. Correva il 2 agosto 2006 quando il Centro per i Disturbi del Comportamento Alimentare e del Peso Giovanni Gioia dellASP muoveva i suoi prim...-->continua
|
|