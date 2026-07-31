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La voce della Politica
|Parcheggi Palazzo di Giustizia di Potenza Sindacati: ''Priorità a chi garantisce il servizio pubblico''
31/07/2026
|Sulla nuova regolamentazione dei parcheggi interni del Palazzo di Giustizia e sulle paventate azioni di protesta degli organismi forensi, le scriventi Organizzazioni Sindacali intendono fare chiarezza.
Il processo di stabilizzazione del personale PNRR, insieme alle ulteriori nuove immissioni in servizio a seguito dei concorsi esterni, sta finalmente restituendo respiro agli uffici giudiziari, garantendo continuità e maggiore efficienza dei servizi ai cittadini, anche nellinteresse della fondamentale funzione dellavvocatura.
Questo incremento dell'organico, a nostro avviso estremamente positivo, ha reso ancora più urgente la necessità di spazi logistici adeguati per il personale dipendente.
Le aree di parcheggio interne sono pertinenze dell'Amministrazione Giudiziaria e il loro utilizzo deve essere garantito in via prioritaria a magistrati e lavoratori della giustizia, ovvero a chi assicura quotidianamente il funzionamento degli uffici.
Le interlocuzioni con tutte le parti coinvolte hanno già portato a una soluzione equilibrata: risulta pertanto difficile comprendere una protesta condotta al di fuori dei tavoli ufficiali, tanto più che il vero banco di prova arriverà a settembre, con il rientro dalle ferie e l'ingresso di nuovo personale.
I numeri parlano chiaro: il nuovo regolamento assegna al personale amministrativo e di magistratura soltanto 49 posti auto, a fronte di quasi 100 nuove assunzioni già avvenute e di altre 40-50 previste entro fine anno un deficit di oltre 120 posti.
Il personale amministrativo, impegnato in ufficio per 36 ore settimanali, risulta dunque la categoria più penalizzata: non gli si può chiedere di cercare un parcheggio e di sostenere a proprie spese una lunga sosta quando il Palazzo ne è già dotato.
Per questo le scriventi Organizzazioni Sindacali, sollecitate dai lavoratori, ribadiscono con fermezza la richiesta che la maggior parte dei parcheggi del Palazzo di Giustizia sia riservata al personale amministrativo e di magistratura, confermando la piena adesione ai contenuti dellaccordo raggiunto coi vertici istituzionali del Distretto, unici soggetti coi quali continueranno responsabilmente a relazionarsi in rappresentanza e nell'interesse del personale amministrativo.
FP CGIL - CISL FP - UIL FP - CONFINTESA CONFSAL - UNSA FLP - USB PI
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