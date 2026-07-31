Il Consigliere di FI: Quei 15 milioni di euro non rappresentano nuove risorse assegnate al territorio, ma sono la restituzione di somme che il Comitato del P.O. Val d'Agri aveva messo temporaneamente a disposizione del bilancio regionale nel dicembre 2024



"In merito all'annuncio dell'Assessore Cicala relativo ai 15 milioni di euro dei fondi FSC destinati al P.O. Val d'Agri, ritengo sia necessario fare chiarezza per evitare di fornire ai cittadini un'informazione incompleta". Lo afferma il consigliere regionale di FI, Gianuario Aliandro, precisando che: "Quei 15 milioni di euro non rappresentano nuove risorse assegnate al territorio, ma sono la restituzione di somme che il Comitato del P.O. Val d'Agri aveva messo temporaneamente a disposizione del bilancio regionale nel dicembre 2024. Quel 'prestito' fu necessario per consentire alla Regione di procedere al pagamento dell'ultima rata della forestazione, pari a circa 11,2 milioni di euro".



"Nel corso di quella stessa riunione del Comitato - dichiara il consigliere - il Presidente Vito Bardi assunse l'impegno di restituire al P.O. Val d'Agri 15 milioni di euro. Pertanto, quanto annunciato oggi rappresenta il mantenimento di quell'impegno e non l'assegnazione di nuove risorse".



"Quando si comunicano notizie di interesse pubblico - conclude Aliandro - è fondamentale essere chiari e trasparenti con i cittadini. Un'informazione corretta deve spiegare non solo l'entità delle somme, ma anche la loro origine e il contesto in cui vengono rese disponibili, affinché chi legge e ascolta possa comprendere pienamente i fatti".