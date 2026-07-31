La Regione Basilicata ha formalmente aderito alla definizione agevolata (Rottamazione-quinquies) per i carichi affidati a enti territoriali prevista dall'articolo 10-quinquies del Decreto-Legge n. 38/2026 (convertito dalla Legge n. 88/2026),







Il Consiglio Regionale di Basilicata ha approvato la L.R. N. 23 del 30/07/2026, pubblicata sul B.U.R.B. N. 34 del 30/07/2027, consultabile sul portale della Regione,



per l'applicazione della Rottamazione-quinquies ai carichi regionali affidati all'Agente della riscossione.







Il provvedimento segue la delibera di giunta dello scorso 24 luglio 2026 ed è stato approvato in tempo utile per rispettare la scadenza di invio all'Agenzia delle Entrate-Riscossione fissata per il 31 luglio 2026.







I cittadini lucani e le imprese con debiti pendenti verso la Regione Basilicata (come, ad esempio, il bollo auto o altri tributi e sanzioni regionali iscritti nei ruoli affidati allAgenzia delle Entrate Riscossione tra il 2000 e il 2023) potranno estinguerli senza pagare sanzioni, interessi di mora e somme maturate a titolo di aggio.



A decorrere dal 15 ottobre del 2026 lAgenzia delle Entrate Riscossione renderà disponibili ai debitori, nellarea riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.



I contribuenti potranno presentare la richiesta di definizione tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026.



Il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata può essere effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o mediante un pianto di rateizzazione con un numero massimo di 54 rate bimestrali.