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La voce della Politica
|La Regione Basilicata ha aderito alla Rottamazione-quinquies
31/07/2026
|La Regione Basilicata ha formalmente aderito alla definizione agevolata (Rottamazione-quinquies) per i carichi affidati a enti territoriali prevista dall'articolo 10-quinquies del Decreto-Legge n. 38/2026 (convertito dalla Legge n. 88/2026),
Il Consiglio Regionale di Basilicata ha approvato la L.R. N. 23 del 30/07/2026, pubblicata sul B.U.R.B. N. 34 del 30/07/2027, consultabile sul portale della Regione,
per l'applicazione della Rottamazione-quinquies ai carichi regionali affidati all'Agente della riscossione.
Il provvedimento segue la delibera di giunta dello scorso 24 luglio 2026 ed è stato approvato in tempo utile per rispettare la scadenza di invio all'Agenzia delle Entrate-Riscossione fissata per il 31 luglio 2026.
I cittadini lucani e le imprese con debiti pendenti verso la Regione Basilicata (come, ad esempio, il bollo auto o altri tributi e sanzioni regionali iscritti nei ruoli affidati allAgenzia delle Entrate Riscossione tra il 2000 e il 2023) potranno estinguerli senza pagare sanzioni, interessi di mora e somme maturate a titolo di aggio.
A decorrere dal 15 ottobre del 2026 lAgenzia delle Entrate Riscossione renderà disponibili ai debitori, nellarea riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.
I contribuenti potranno presentare la richiesta di definizione tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026.
Il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata può essere effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o mediante un pianto di rateizzazione con un numero massimo di 54 rate bimestrali.
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archivio
|La Voce della Politica
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|31/07/2026 - La Regione Basilicata ha aderito alla Rottamazione-quinquies
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