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La voce della Politica
|Il Centro ''Gioia'' di Chiaromonte compie 20 anni
31/07/2026
|Ventanni di cura, rinascita e risposte concrete ad una delle sfide cliniche ed umane più complesse del nostro tempo. Correva il 2 agosto 2006 quando il Centro per i Disturbi del Comportamento Alimentare e del Peso Giovanni Gioia dellASP muoveva i suoi primi passi. Oggi, a due decenni dallavvio, la struttura di Chiaromonte celebra un anniversario che rappresenta la consacrazione di un polo pubblico di eccellenza nazionale capace di curare oltre 7.000 pazienti e di diventare un faro di speranza per centinaia di famiglie provenienti dallintera Italia.
Alla cerimonia del ventennale ha preso parte lassessore regionale alla Salute e Politiche della Persona, Cosimo Latronico, che ha voluto riaffermare il valore strategico della struttura e il sostegno incondizionato del governo regionale alla sanità delle aree interne. La storia del Centro Giovanni Gioia nasce da un atto di profondo coraggio. È la storia di un padre, Giovanni Gioia, che visse il dramma dellanoressia nervosa della figlia in unepoca in cui la carenza di strutture specializzate nel Mezzogiorno costringeva le famiglie a dolorosi viaggi della speranza verso il Nord o lestero. Giovanni Gioia scelse di trasformare la sofferenza privata in una grande battaglia di civiltà e salute pubblica, sollecitando le istituzioni lucane a realizzare un presidio pubblico sul territorio.
Intitolare il Centro a Giovanni Gioia ha detto Latronico significa onorare questa straordinaria spinta di riscatto e, al tempo stesso, richiamare il valore simbolico della parola Gioia, che rappresenta il fine ultimo di ogni percorso terapeutico: restituire ai ragazzi la serenità nel rapporto con se stessi e con il mondo.
Dallanoressia nervosa alla bulimia, dal disturbo da abbuffata compulsiva fino allobesità morbigena, i disturbi della nutrizione rappresentano oggi una delle principali cause di mortalità in ambito psichiatrico ed evolutivo. Si tratta di patologie complesse che colpiscono la persona nella sua interezza e generano isolamento e sofferenza dolorosa per lintero nucleo familiare.
A questa sfida, il Centro di Chiaromonte ha risposto con la forza dei dati e delleccellenza clinica. Dal 2006 a oggi sono stati effettuati 985 ricoveri riabilitativi psico-nutrizionali in regime residenziale (con percorsi complessi della durata media di 5 mesi dedicati a una fascia detà tra i 12 e i 55 anni), oltre a 1.600 pazienti ambulatoriali presi in carico per DCA e 4.700 persone seguite nei percorsi per lobesità. Cifre che testimoniano una fortissima mobilità attiva con pazienti in arrivo da Calabria, Campania, Puglia e dalle isole. Un ruolo di avanguardia scientifica consolidato negli anni dalle collaborazioni con il Ministero della Salute, lIstituto Superiore di Sanità e dalladesione costante a campagne nazionali come la Giornata del Fiocchetto Lilla e lObesity Day.
La giornata celebrativa è stata arricchita dalla funzione liturgica officiata da don Enzo Appella e dalla toccante performance Come Rondini, curata direttamente dalle ospiti della struttura. Un momento emozionante che ci ricorda come la cura medica non possa mai prescindere dallascolto, dalla dignità e dalla cura dellanima, ha sottolineato Latronico. La storia di Chiaromonte dimostra che la qualità della sanità non dipende dalla centralità geografica, ma dalle competenze, dallorganizzazione e dallumanità degli operatori. La Regione Basilicata ha concluso lassessore continuerà a sostenere e potenziare le proprie strutture di eccellenza nelle aree interne. Il mio grazie va alla responsabile del Centro, Rosa Trabace, al Dg dellASP, Giuseppe De Filippis, e a tutta léquipe multidisciplinare per la speranza che donano ogni giorno. Buon anniversario al Centro Gioia e buon cammino ai ragazzi che qui stanno costruendo la propria rinascita.
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