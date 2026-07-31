Ventanni di cura, rinascita e risposte concrete ad una delle sfide cliniche ed umane più complesse del nostro tempo. Correva il 2 agosto 2006 quando il Centro per i Disturbi del Comportamento Alimentare e del Peso Giovanni Gioia dellASP muoveva i suoi primi passi. Oggi, a due decenni dallavvio, la struttura di Chiaromonte celebra un anniversario che rappresenta la consacrazione di un polo pubblico di eccellenza nazionale capace di curare oltre 7.000 pazienti e di diventare un faro di speranza per centinaia di famiglie provenienti dallintera Italia.

Alla cerimonia del ventennale ha preso parte lassessore regionale alla Salute e Politiche della Persona, Cosimo Latronico, che ha voluto riaffermare il valore strategico della struttura e il sostegno incondizionato del governo regionale alla sanità delle aree interne. La storia del Centro Giovanni Gioia nasce da un atto di profondo coraggio. È la storia di un padre, Giovanni Gioia, che visse il dramma dellanoressia nervosa della figlia in unepoca in cui la carenza di strutture specializzate nel Mezzogiorno costringeva le famiglie a dolorosi viaggi della speranza verso il Nord o lestero. Giovanni Gioia scelse di trasformare la sofferenza privata in una grande battaglia di civiltà e salute pubblica, sollecitando le istituzioni lucane a realizzare un presidio pubblico sul territorio.

Intitolare il Centro a Giovanni Gioia  ha detto Latronico  significa onorare questa straordinaria spinta di riscatto e, al tempo stesso, richiamare il valore simbolico della parola Gioia, che rappresenta il fine ultimo di ogni percorso terapeutico: restituire ai ragazzi la serenità nel rapporto con se stessi e con il mondo.

Dallanoressia nervosa alla bulimia, dal disturbo da abbuffata compulsiva fino allobesità morbigena, i disturbi della nutrizione rappresentano oggi una delle principali cause di mortalità in ambito psichiatrico ed evolutivo. Si tratta di patologie complesse che colpiscono la persona nella sua interezza e generano isolamento e sofferenza dolorosa per lintero nucleo familiare.

A questa sfida, il Centro di Chiaromonte ha risposto con la forza dei dati e delleccellenza clinica. Dal 2006 a oggi sono stati effettuati 985 ricoveri riabilitativi psico-nutrizionali in regime residenziale (con percorsi complessi della durata media di 5 mesi dedicati a una fascia detà tra i 12 e i 55 anni), oltre a 1.600 pazienti ambulatoriali presi in carico per DCA e 4.700 persone seguite nei percorsi per lobesità. Cifre che testimoniano una fortissima mobilità attiva con pazienti in arrivo da Calabria, Campania, Puglia e dalle isole. Un ruolo di avanguardia scientifica consolidato negli anni dalle collaborazioni con il Ministero della Salute, lIstituto Superiore di Sanità e dalladesione costante a campagne nazionali come la Giornata del Fiocchetto Lilla e lObesity Day.

La giornata celebrativa è stata arricchita dalla funzione liturgica officiata da don Enzo Appella e dalla toccante performance Come Rondini, curata direttamente dalle ospiti della struttura. Un momento emozionante che ci ricorda come la cura medica non possa mai prescindere dallascolto, dalla dignità e dalla cura dellanima, ha sottolineato Latronico. La storia di Chiaromonte dimostra che la qualità della sanità non dipende dalla centralità geografica, ma dalle competenze, dallorganizzazione e dallumanità degli operatori. La Regione Basilicata  ha concluso lassessore  continuerà a sostenere e potenziare le proprie strutture di eccellenza nelle aree interne. Il mio grazie va alla responsabile del Centro, Rosa Trabace, al Dg dellASP, Giuseppe De Filippis, e a tutta léquipe multidisciplinare per la speranza che donano ogni giorno. Buon anniversario al Centro Gioia e buon cammino ai ragazzi che qui stanno costruendo la propria rinascita.