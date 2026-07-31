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La voce della Politica
|Assestamento di bilancio, Nicoletti: ''Scelte coraggiose per Matera''
31/07/2026
|Il gruppo consiliare Nicoletti Sindaco Per Matera Capitale, composto dai consiglieri Giuseppe Nicoletti, Angelo Montemurro, Donato Braia e Marco Bigherati, ha espresso convintamente voto favorevole allassestamento generale e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio del Comune di Matera, approvati dal Consiglio comunale.
Si è trattato di uno dei provvedimenti più delicati dellattuale consiliatura, ma anche di uno dei più importanti per garantire la stabilità finanziaria dellEnte e consentire allAmministrazione di programmare con maggiore serenità il futuro della città. Il voto favorevole rappresenta una scelta di responsabilità istituzionale. Pur consapevole delle difficoltà e delle conseguenze che il provvedimento comporta, il gruppo ha ritenuto doveroso sostenere un atto indispensabile per mettere in sicurezza i conti del Comune. Sarebbe stato certamente più semplice rinviare ancora, ma amministrare significa affrontare i problemi e assumersi la responsabilità di risolverli, non demandarli alle amministrazioni future. Nel corso del dibattito consiliare è stato evidenziato come lincremento del fondo contenzioso, superiore agli undici milioni di euro, abbia reso necessario accantonare risorse che avrebbero potuto finanziare opere pubbliche, manutenzioni, scuole, impianti sportivi e servizi destinati ai cittadini. Dietro quei numeri non vi sono semplici poste di bilancio, ma opportunità di crescita e sviluppo che la città è oggi costretta a rinviare. Proprio per questo, continuare a rimandare avrebbe significato aggravare ulteriormente una situazione già complessa. Il gruppo consiliare evidenzia come il provvedimento approvato non rappresenti lorigine delle criticità finanziarie dellEnte, bensì la volontà politica di affrontarle con serietà, trasparenza e senso delle istituzioni. Lassestamento generale e la salvaguardia degli equilibri di bilancio sono stati approvati con il voto favorevole della maggioranza, mentre i gruppi di opposizione hanno espresso voto contrario. Pur nel pieno rispetto delle posizioni espresse in Aula, il gruppo ritiene che su un provvedimento finalizzato a garantire la stabilità finanziaria del Comune avrebbe dovuto prevalere il senso di responsabilità. Le criticità amministrative non nascono nel momento in cui si decide di affrontarle, ma sono il risultato di problematiche accumulate negli anni e troppo spesso rinviate. LAmministrazione comunale e la maggioranza hanno scelto di interrompere questa logica, assumendosi lonere di adottare un provvedimento complesso ma necessario, esclusivamente nellinteresse della città di Matera e dei suoi cittadini
Il gruppo Nicoletti Sindaco Per Matera Capitale rinnova il pieno sostegno allazione del Sindaco Antonio Nicoletti e della Giunta comunale, confermando la volontà di proseguire un percorso amministrativo improntato alla trasparenza, alla responsabilità e alla tutela dellinteresse pubblico. Il voto espresso in Consiglio comunale ha riguardato la stabilità finanziaria del Comune e la capacità dellEnte di affrontare con serietà le proprie criticità. Il gruppo consiliare ha scelto la strada della responsabilità, nella convinzione che amministrare significhi assumere decisioni anche difficili quando queste sono necessarie per garantire il futuro della città. Saranno i cittadini a valutare chi ha scelto di contribuire alla messa in sicurezza dei conti comunali e chi, invece, ha ritenuto di votare contro un provvedimento considerato indispensabile.
Gruppo Consiliare Nicoletti Sindaco Per Matera Capitale
Giuseppe Nicoletti Angelo Montemurro Donato Braia Marco Bigherati
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