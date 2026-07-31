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La voce della Politica
|UILFPL. TAR Basilicata respinge il ricorso SUMAI: il Comitato Zonale ASP continua lattività
31/07/2026
|otenza, 31 luglio 2026 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata ha respinto la domanda cautelare proposta dal SUMAI nell'ambito del ricorso promosso contro la deliberazione dell'ASP di Potenza relativa alla composizione del Comitato Zonale per la Specialistica Ambulatoriale.
Dopo il rigetto dell'istanza cautelare monocratica disposto dal Presidente del TAR lo scorso 29 giugno, anche il Collegio, all'esito della camera di consiglio del 29 luglio, ha respinto la richiesta di sospensione avanzata dal SUMAI. La decisione consente al Comitato Zonale di proseguire regolarmente la propria attività, garantendo continuità all'azione amministrativa e alle procedure già avviate nell'interesse degli specialisti ambulatoriali.
Si tratta di un passaggio di particolare rilievo perché il Comitato, nelle ultime settimane, ha assunto decisioni importanti per la categoria, tra cui l'approvazione delle procedure per l'individuazione dei Responsabili di branca su proposta della scrivente, la ricognizione delle ore carenti per numerose discipline specialistiche, lassegnazione di ore di specialistica ambulatoriale e l'adozione di ulteriori provvedimenti organizzativi.
È evidente che il ricorso promosso dal SUMAI è finalizzato a mettere in discussione l'attuale composizione del Comitato Zonale e, conseguentemente, la validità degli atti da esso adottati. L'eventuale accoglimento della domanda cautelare avrebbe potuto determinare una fase di forte incertezza amministrativa, con ripercussioni sulle procedure già avviate e sulle aspettative di numerosi specialisti ambulatoriali. Il rigetto disposto dal TAR ha invece scongiurato, almeno in questa fase del giudizio, tale eventualità, consentendo al Comitato di proseguire regolarmente la propria attività.
Particolarmente significativo appare, inoltre, uno dei passaggi dell'ordinanza, nel quale il TAR osserva che la partecipazione, senza diritto di voto, dei Direttori di Distretto e del Direttore dell'Ufficio del Personale non appare lesiva degli interessi della parte ricorrente, rilevando come sia stato lo stesso SUMAI ad aver chiesto la convocazione del Comitato Zonale.
È proprio questo l'aspetto che la UILFP ritiene meritevole di attenzione.
Il SUMAI, infatti, ha dapprima promosso un ricorso volto a contestare la legittimità dell'attuale composizione del Comitato Zonale e, quindi, a porre in discussione anche gli atti che lo stesso è chiamato ad adottare; successivamente ha chiesto la convocazione di quel medesimo Comitato affinché si riunisse e continuasse ad esercitare le proprie funzioni.
La UILFP accoglie con soddisfazione il presente provvedimento, ma anche con il dovuto rispetto per il prosieguo del giudizio e per le prerogative dell'Autorità giudiziaria.
Resta però un dato oggettivo. Oggi il Comitato Zonale è pienamente operativo e può continuare a svolgere il proprio lavoro nell'interesse degli specialisti ambulatoriali, assicurando continuità alle procedure in corso e consentendo all'ASP di dare seguito ai provvedimenti già avviati, tra cui la procedura per l'individuazione dei Responsabili di branca, fortemente sostenuta e promossa dalla UILFP, la pubblicazione delle ore carenti e tutti gli altri atti di competenza del Comitato.
La scrivente continuerà a sostenere il corretto funzionamento degli organismi previsti dall'Accordo Collettivo Nazionale, nella convinzione che il confronto sindacale debba sempre svolgersi nelle sedi istituzionali, con responsabilità e coerenza.
Potenza, 31/07/2026
UILFP Basilicata
Coordinamento Specialistica Ambulatoriale
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