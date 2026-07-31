-->
|
La voce della Politica
|Basilicata, Distretto G, firmato il contratto
31/07/2026
|Passo decisivo per il Distretto G dello schema idrico Basento-Bradano. Con la sottoscrizione del nuovo contratto, avvenuta mercoledì 29 luglio, si consentirà di dare esecuzione allintervento, una delle opere irrigue più rilevanti della Basilicata. Limporto dei lavori ammonta a circa 50 milioni di euro e rappresenta un tassello fondamentale della strategia regionale per il potenziamento delle infrastrutture irrigue e della disponibilità della risorsa idrica a servizio dellagricoltura lucana.
Stiamo lavorando con determinazione per colmare criticità infrastrutturali storiche della Basilicata. Il completamento degli schemi irrigui regionali è stato posto con convinzione tra le priorità dellagenda regionale, come abbiamo dimostrato negli ultimi due anni, perché significa garantire una migliore gestione della risorsa idrica e sostenere uno dei comparti più importanti della nostra economia. Il Distretto G è parte di questo percorso e dimostra la volontà della Regione di affrontare e risolvere situazioni rimaste irrisolte per anni, restituendo ai territori infrastrutture essenziali per il loro sviluppo. Lo dichiara il vicepresidente della Regione Basilicata e assessore alle Infrastrutture, con delega alle Reti Idriche, Pasquale Pepe.
I lavori oggetto del contratto aggiunge Pepe benché destinati a servire una superficie inferiore rispetto a quella originaria, poiché oggetto di una variante in diminuzione dovuta ai fattori che citerò di seguito, daranno un nuovo slancio allarea e consentiranno di operare per attrarre ulteriori risorse finanziarie. Lanno zero per questo progetto è il 2008 e il dibattito politico è ancora più lontano nel tempo. Non potevamo tenere ancora ferme delle ingenti risorse, con il rischio di perderle definitivamente, e non potevamo permetterci che trascorresse altro tempo invano. Pur consapevoli che la pandemia e i conflitti internazionali, unitamente al naturale incremento dei prezzi, hanno inciso profondamente sui costi dellintervento, vogliamo imprimere una decisiva accelerazione al progetto, con la reale prospettiva di poterlo ampliare ancora durante la fase esecutiva. Intanto, rivolgo un doveroso ringraziamento alla Direzione generale del Dipartimento Infrastrutture e al Consorzio di Bonifica per il lavoro che, a vario titolo, hanno svolto.
La sottoscrizione del contratto segue la risoluzione del precedente appalto e il successivo interpello delloperatore economico classificato in graduatoria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, consentendo di imprimere una svolta a un intervento inserito tra le infrastrutture strategiche nazionali. Il nuovo assetto contrattuale recepisce laggiornamento dei computi metrici relativi alle opere previste e pone le condizioni per la realizzazione dellintervento nel rispetto del quadro economico e della disciplina vigente. Lavvio dei lavori è previsto dopo lestate, con un cronoprogramma di circa due anni e mezzo.
Considerato che la progettazione originaria, che mantiene la sua validità tecnica, risale a circa quindici anni fa, gli interventi saranno valutati e ricalibrati, ove necessario, in corso dopera, per recepire eventuali esigenze emerse nel tempo. Quanto alla sua capacità di rispondere alle istanze del territorio, lesecuzione comporterà senzaltro ampliamenti rispetto alle previsioni iniziali. Nel mese di settembre sarà inoltre organizzato un incontro pubblico a Genzano di Lucania, accompagnato da una conferenza stampa, per presentare il progetto e lavvio dei lavori.
Lopera contribuirà a migliorare la disponibilità di acqua per le aziende agricole e ad accrescere lefficienza della rete di distribuzione. Consentirà, inoltre, di valorizzare aree ad alta vocazione agricola, migliorando la competitività delle imprese e rendendo più sostenibile la gestione della risorsa idrica.
Il Distretto G si inserisce nel più ampio schema idrico Basento-Bradano, una delle principali infrastrutture idriche della Basilicata, che comprende invasi, traverse, gallerie, adduttori e reti di distribuzione a servizio dei comprensori agricoli regionali. Su questo sistema la Regione Basilicata ha già avviato un importante programma di investimenti. Tra gli interventi più significativi figura quello da oltre 20 milioni di euro destinato alla riconnessione delle dighe di Acerenza e Genzano, finalizzato a rendere più efficiente, flessibile e resiliente lintera rete irrigua.
Lo sviluppo irriguo del Distretto G si inserisce nella strategia di rafforzamento delle infrastrutture idriche regionali, con lobiettivo di valorizzare gli investimenti già realizzati e costruire un sistema sempre più moderno, integrato ed efficiente a beneficio dellagricoltura lucana.
Il contratto è inoltre accompagnato da uno specifico Protocollo di legalità e da un Patto di integrità che vincolano tutti i soggetti coinvolti nellattuazione dellintervento, rafforzando le garanzie di trasparenza e assicurando il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa antimafia lungo tutte le fasi di realizzazione dellopera.
Investire nelle infrastrutture irrigue conclude Pepe vuol dire dare certezze alle imprese, rafforzare la competitività del nostro territorio e costruire le condizioni perché la Basilicata possa affrontare con maggiore efficacia le sfide poste dai cambiamenti climatici e dalla gestione della risorsa idrica. Siamo determinati a garantire che i lavori si avviino e si concludano con la massima celerità a beneficio delle comunità. È il tempo di crederci e di recuperare la fiducia nel rapporto tra cittadini e Istituzioni, e lunico modo per farlo è quello di realizzare le cose, a maggior ragione quando se ne parla da tempi immemorabili.
|
archivio
|La Voce della Politica
|31/07/2026 - UILFPL. TAR Basilicata respinge il ricorso SUMAI: il Comitato Zonale ASP continua lattività
otenza, 31 luglio 2026 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata ha respinto la domanda cautelare proposta dal SUMAI nell'ambito del ricorso promosso contro la deliberazione dell'ASP di Potenza relativa alla composizione del Comitato Zonale per la Specialisti...-->continua
|
|
|31/07/2026 - Basilicata, Distretto G, firmato il contratto
Passo decisivo per il Distretto G dello schema idrico Basento-Bradano. Con la sottoscrizione del nuovo contratto, avvenuta mercoledì 29 luglio, si consentirà di dare esecuzione allintervento, una delle opere irrigue più rilevanti della Basilicata. Limporto d...-->continua
|
|
|31/07/2026 - Aree urbane Potenza e Matera, Lacorazza: bene impegni Bardi, si dia seguito
Il capogruppo del Pd: abbiamo fatto bene a sollevare la questione. Positivo lincontro tra il presidente Bardi e i sindaci, accompagnato dal nostro lavoro in Commissione
"Abbiamo fatto bene a sollevare la questione in II Commissione, durant...-->continua
|
|
|31/07/2026 - Laurea in Sistemi Agroalimentari, Mancini: ''Traguardo storico''
Listituzione a Matera, dallanno accademico 2026/2027, del nuovo corso di laurea in Sistemi Agroalimentari Sostenibili, frutto di un lavoro condotto dalla Provincia insieme allUnibas, è un passo significativo per il futuro della nostra terra.
Così...-->continua
|
|
|31/07/2026 - Cgil Bas_Spesa sociale dei Comuni_Basilicata penultima
Cgil Basilicata: La Basilicata penultima con 68 euro ad abitante, peggio fa solo la Calabria. I livelli essenziali delle prestazioni sociali rappresentano l'unico argine a questa deriva delle disuguaglianze, specialmente di fronte alle incognite del regionali...-->continua
|
|
|31/07/2026 - Rischio idrogeologico, verificati i lavori sul lungomare di Rotondella
Proseguono in Basilicata le attività di monitoraggio degli interventi contro il rischio idrogeologico. Ieri il Soggetto Attuatore Delegato, Gianmarco Blasi, ha effettuato un sopralluogo a Rotondella per verificare i lavori di messa in sicurezza del lungomare, ...-->continua
|
|
|31/07/2026 - Assestamento, Chiorazzo: Bardi chiarisca i ritardi
Le compensazioni ambientali continuano a trasformarsi nel simbolo dei pasticci amministrativi del Governo Bardi. Da oltre un anno e mezzo attendiamo risposte alle interrogazioni e alle richieste di accesso agli atti presentate sullutilizzo di queste risorse,...-->continua
|
|