Listituzione a Matera, dallanno accademico 2026/2027, del nuovo corso di laurea in Sistemi Agroalimentari Sostenibili, frutto di un lavoro condotto dalla Provincia insieme allUnibas, è un passo significativo per il futuro della nostra terra.



Così il presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, ha commentato lufficialità del nuovo corso che troverà sede nel campus di via Lanera e sarà gestito dal dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali dellateneo lucano, diretto da Giovanni Carlo Di Renzo.



Il traguardo  ha ricordato Mancini - è il frutto di un percorso di quasi un anno, nato dalla proposta dei consiglieri provinciali Carlo Ruben Stigliano e Concetta Sarlo, che ringrazio ancora una volta, e portato a compimento con la firma, nella sede della Provincia, del protocollo operativo tra lEnte e il dipartimento universitario. Lintesa prevede la condivisione di competenze, spazi e strutture per la didattica e la ricerca, con lobiettivo di far dialogare il sapere accademico con i 31 Comuni del materano legati allagricoltura.



Mancini ha poi ripercorso le tappe che hanno portato a questo risultato, ricordando il contributo dei consiglieri provinciali che hanno seguito ogni fase delliter, dal primo confronto con lateneo fino alla firma del protocollo, e sottolineando come la Provincia abbia messo a disposizione la propria funzione istituzionale per costruire un collegamento stabile tra università e comunità locali.



Guardando alle prossime tappe, il presidente ha aggiunto: Lobiettivo è costruire insieme allUniversità un modello di ateneo diffuso, moderno e radicato nel territorio, come accade nei grandi esempi internazionali. Un grazie sincero allUniversità degli Studi della Basilicata per la disponibilità e la visione con cui ha accolto e sostenuto questa proposta insieme alla Provincia.



Mancini si è infine rivolto ai giovani, definendo il nuovo corso unopportunità concreta per chi vuole restare, studiare e costruire il proprio futuro professionale nel settore agroalimentare senza lasciare la propria terra, e un segnale di come le istituzioni, quando lavorano con una visione condivisa, possano incidere realmente sul destino di un territorio.



La Provincia di Matera conferma lintenzione di proseguire il lavoro avviato, in raccordo con tutti i soggetti coinvolti nel protocollo, per assicurare al nuovo corso di laurea spazi, servizi e unofferta formativa in grado di attrarre studentesse e studenti dalla Basilicata e dalle regioni limitrofe.