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La voce della Politica
|Laurea in Sistemi Agroalimentari, Mancini: ''Traguardo storico''
31/07/2026
|Listituzione a Matera, dallanno accademico 2026/2027, del nuovo corso di laurea in Sistemi Agroalimentari Sostenibili, frutto di un lavoro condotto dalla Provincia insieme allUnibas, è un passo significativo per il futuro della nostra terra.
Così il presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, ha commentato lufficialità del nuovo corso che troverà sede nel campus di via Lanera e sarà gestito dal dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali dellateneo lucano, diretto da Giovanni Carlo Di Renzo.
Il traguardo ha ricordato Mancini - è il frutto di un percorso di quasi un anno, nato dalla proposta dei consiglieri provinciali Carlo Ruben Stigliano e Concetta Sarlo, che ringrazio ancora una volta, e portato a compimento con la firma, nella sede della Provincia, del protocollo operativo tra lEnte e il dipartimento universitario. Lintesa prevede la condivisione di competenze, spazi e strutture per la didattica e la ricerca, con lobiettivo di far dialogare il sapere accademico con i 31 Comuni del materano legati allagricoltura.
Mancini ha poi ripercorso le tappe che hanno portato a questo risultato, ricordando il contributo dei consiglieri provinciali che hanno seguito ogni fase delliter, dal primo confronto con lateneo fino alla firma del protocollo, e sottolineando come la Provincia abbia messo a disposizione la propria funzione istituzionale per costruire un collegamento stabile tra università e comunità locali.
Guardando alle prossime tappe, il presidente ha aggiunto: Lobiettivo è costruire insieme allUniversità un modello di ateneo diffuso, moderno e radicato nel territorio, come accade nei grandi esempi internazionali. Un grazie sincero allUniversità degli Studi della Basilicata per la disponibilità e la visione con cui ha accolto e sostenuto questa proposta insieme alla Provincia.
Mancini si è infine rivolto ai giovani, definendo il nuovo corso unopportunità concreta per chi vuole restare, studiare e costruire il proprio futuro professionale nel settore agroalimentare senza lasciare la propria terra, e un segnale di come le istituzioni, quando lavorano con una visione condivisa, possano incidere realmente sul destino di un territorio.
La Provincia di Matera conferma lintenzione di proseguire il lavoro avviato, in raccordo con tutti i soggetti coinvolti nel protocollo, per assicurare al nuovo corso di laurea spazi, servizi e unofferta formativa in grado di attrarre studentesse e studenti dalla Basilicata e dalle regioni limitrofe.
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