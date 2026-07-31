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La voce della Politica
|Rischio idrogeologico, verificati i lavori sul lungomare di Rotondella
31/07/2026
|Proseguono in Basilicata le attività di monitoraggio degli interventi contro il rischio idrogeologico. Ieri il Soggetto Attuatore Delegato, Gianmarco Blasi, ha effettuato un sopralluogo a Rotondella per verificare i lavori di messa in sicurezza del lungomare, già completati e fruibili. Segue comunicato stampa della Regione Basilicata.
Proseguono le attività di monitoraggio degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in Basilicata. Nella giornata di ieri il Soggetto Attuatore Delegato, Avv. Gianmarco Blasi, ha effettuato un sopralluogo a Rotondella per verificare lattuazione del primo stralcio dei lavori di messa in sicurezza del lungomare, già completati e pienamente fruibili in occasione dellattuale stagione estiva.
Lintervento, del valore complessivo di 350.000 euro, ha consentito di restituire alla comunità e ai numerosi visitatori un tratto di litorale in condizioni di piena sicurezza, rappresentando un risultato concreto ottenuto nel rispetto della programmazione e dei tempi previsti.
Al sopralluogo hanno preso parte il Sindaco di Rotondella, Gianluca Palazzo, il Direttore dei Lavori, Ing. Petralla, e i rappresentanti dellimpresa appaltatrice TF Servizi.
«La possibilità di rendere il lungomare nuovamente fruibile già per questa stagione estiva rappresenta un obiettivo centrato e un segnale concreto dellefficacia dellazione amministrativa quando istituzioni, tecnici e imprese lavorano in piena sinergia», ha dichiarato il Soggetto Attuatore Delegato, Avv. Gianmarco Blasi.
Un particolare ringraziamento è stato rivolto al Sindaco Gianluca Palazzo e allAmministrazione comunale di Rotondella per la preziosa collaborazione istituzionale che ha accompagnato tutte le fasi dellintervento, contribuendo in maniera determinante al raggiungimento del risultato.
La Struttura Commissariale continuerà a seguire con la massima attenzione gli interventi programmati sul territorio, confermando limpegno a garantire la sicurezza delle infrastrutture, la tutela dellambiente e la valorizzazione del patrimonio costiero lucano.
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