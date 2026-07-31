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La voce della Politica

Scorie nucleari, soddisfazione per il no del Consiglio regionale

31/07/2026

Il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, ha espresso soddisfazione per la risoluzione approvata allunanimità dal Consiglio regionale della Basilicata che ha detto no alla localizzazione nel territorio lucano del deposito nazionale di scorie nucleari.

Una posizione, ha sottolineato Mancini, che il Consiglio provinciale di Matera in seduta aperta aveva già fatto propria lo scorso 5 maggio quando, a larghissima condivisione, aveva approvato una delibera di ferma contrarietà a qualsiasi ipotesi di deposito nel territorio provinciale e nelle aree pugliesi confinanti. Posizione peraltro ribadita in svariate occasioni pubbliche e istituzionali.

Ciò detto, Mancini ha accolto con favore la decisione perché conferma quanto sosteniamo da tempo: la Basilicata non può e non deve diventare il deposito nucleare dItalia, mentre è giusto che venga riconosciuto il ruolo che il nostro territorio svolge da anni nel garantire energia al Paese, un ruolo che merita investimenti, infrastrutture e opportunità concrete di sviluppo.

Il Presidente ha concluso ribadendo che su una materia così delicata la guardia resterà sempre alta, senza distrazioni e cedimenti. La tutela dellambiente e della salute pubblica è per noi una priorità assoluta, che viene prima di ogni altra considerazione, e su questo continueremo a vigilare con la massima attenzione, pronti a far sentire la nostra voce ogni volta che sarà necessario.



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