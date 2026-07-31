-->
|
La voce della Politica
|Scorie nucleari, soddisfazione per il no del Consiglio regionale
31/07/2026
|Il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, ha espresso soddisfazione per la risoluzione approvata allunanimità dal Consiglio regionale della Basilicata che ha detto no alla localizzazione nel territorio lucano del deposito nazionale di scorie nucleari.
Una posizione, ha sottolineato Mancini, che il Consiglio provinciale di Matera in seduta aperta aveva già fatto propria lo scorso 5 maggio quando, a larghissima condivisione, aveva approvato una delibera di ferma contrarietà a qualsiasi ipotesi di deposito nel territorio provinciale e nelle aree pugliesi confinanti. Posizione peraltro ribadita in svariate occasioni pubbliche e istituzionali.
Ciò detto, Mancini ha accolto con favore la decisione perché conferma quanto sosteniamo da tempo: la Basilicata non può e non deve diventare il deposito nucleare dItalia, mentre è giusto che venga riconosciuto il ruolo che il nostro territorio svolge da anni nel garantire energia al Paese, un ruolo che merita investimenti, infrastrutture e opportunità concrete di sviluppo.
Il Presidente ha concluso ribadendo che su una materia così delicata la guardia resterà sempre alta, senza distrazioni e cedimenti. La tutela dellambiente e della salute pubblica è per noi una priorità assoluta, che viene prima di ogni altra considerazione, e su questo continueremo a vigilare con la massima attenzione, pronti a far sentire la nostra voce ogni volta che sarà necessario.
|
archivio
|La Voce della Politica
|31/07/2026 - Assestamento, Chiorazzo: Bardi chiarisca i ritardi
Le compensazioni ambientali continuano a trasformarsi nel simbolo dei pasticci amministrativi del Governo Bardi. Da oltre un anno e mezzo attendiamo risposte alle interrogazioni e alle richieste di accesso agli atti presentate sullutilizzo di queste risorse, ma dalla Giunt...-->continua
|
|
|31/07/2026 - ArcelorMittal CLN Atella, Cupparo replica ad Araneo
«Si dice, parafrasando Oscar Wilde, che nel bene o nel male, purché se ne parli. Evidentemente la consigliera regionale Araneo ha fatto propria questa filosofia, arrivando ormai a chiamare in causa lassessore Cupparo anche quando Cupparo non centra assolut...-->continua
|
|
|31/07/2026 - Scorie nucleari, soddisfazione per il no del Consiglio regionale
Il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, ha espresso soddisfazione per la risoluzione approvata allunanimità dal Consiglio regionale della Basilicata che ha detto no alla localizzazione nel territorio lucano del deposito nazionale di scorie...-->continua
|
|
|30/07/2026 - Potenza, la città delle opportunità perdute. Telesca smetta di cercare alibi e inizi finalmente ad amministrare
Le dichiarazioni del sindaco Telesca e della sua maggioranza sul bando regionale per la rigenerazione urbana rappresentano lennesimo tentativo di scaricare su altri le responsabilità di unAmministrazione che, in poco più di un anno, ha trasformato Potenza ne...-->continua
|
|
|30/07/2026 - Uilm Fismic. Vertenza FDM: contano i fatti, non le polemiche
Sulla vertenza FDM in queste ore assistiamo a polemiche e prese di posizione che rischiano di distogliere lattenzione dallunica vera priorità: il futuro dei lavoratori.
La crisi dellazienda è iniziata con la perdita della commessa Stellantis. Da qu...-->continua
|
|
|30/07/2026 - Lagonegro: Materia e Sacro le opere inedite di Enzo De Filippo esposte nella chiesa di Sant'Anna
La chiesa di Sant'Anna di Lagonegro accoglie" Materia e il Sacro", la mostra che riporta alla luce una selezione di opere inedite di Enzo De Filippo, artista lagonegrese scomparso nel 2012. Un evento di grande valore culturale, promosso dal Salotto Donata Doni...-->continua
|
|
|30/07/2026 - M5S. Il 3% arriva quando è già troppo tardi. La Basilicata non si compensa, si pianifica
In Consiglio regionale si è finalmente discusso di politica energetica e, ancora una volta, il tema è entrato in aula perché ce lo ha portato lopposizione. Quello che abbiamo detto in Consiglio lo ripetiamo qui, fuori dallaula, perché i lucani hanno il dirit...-->continua
|
|