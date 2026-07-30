Le dichiarazioni del sindaco Telesca e della sua maggioranza sul bando regionale per la rigenerazione urbana rappresentano lennesimo tentativo di scaricare su altri le responsabilità di unAmministrazione che, in poco più di un anno, ha trasformato Potenza nella città delle opportunità perdute.



Colpisce innanzitutto limpostazione culturale e politica del ragionamento del sindaco: sostenere che Potenza debba ricevere più risorse semplicemente perché è il capoluogo significa, nei fatti, chiedere che vengano sottratte opportunità agli altri Comuni della Basilicata. Una posizione miope e divisiva, che alimenta una contrapposizione tra territori invece di costruire una visione regionale condivisa.



Ancora più grave è il messaggio che arriva ai sindaci lucani. Invece di rafforzare il ruolo di Potenza come città guida e punto di riferimento dellintera Basilicata, Telesca sceglie di isolare il capoluogo, incrinando quel rapporto di collaborazione istituzionale indispensabile per costruire progettualità comuni e attrarre investimenti a beneficio dellintero territorio.



La verità è che il problema non è il bando regionale. Il problema è lincapacità dellAmministrazione comunale di intercettare risorse e cogliere le occasioni di sviluppo. In questi mesi Potenza ha collezionato un numero impressionante di finanziamenti mancati e occasioni perse, dimostrando una preoccupante incapacità di programmare e di competere sui bandi.



A questo si aggiunge un rapporto con la Regione Basilicata improntato esclusivamente allo scontro. Un sindaco dovrebbe essere capace di costruire un dialogo istituzionale serio e proficuo nellinteresse della città, indipendentemente dal colore politico delle amministrazioni. Telesca, invece, preferisce la polemica permanente, con il solo risultato di indebolire Potenza.



È poi singolare che il sindaco invochi criteri differenziati per un bando che riguarda la rigenerazione urbana. Se si fosse trattato di servizi essenziali o di funzioni che gravano sui capoluoghi, il tema avrebbe potuto avere un fondamento. Ma qui si parla di interventi di riqualificazione urbana, per i quali è giusto che tutti i territori abbiano pari dignità e possano competere sulla qualità dei progetti.



Mentre protesta contro la Regione, però, Telesca continua a trascurare le scelte che dipendono esclusivamente dalla sua Amministrazione. Basti ricordare la mancata adesione del Comune di Potenza agli strumenti di definizione agevolata dei tributi, una decisione che ha privato le casse comunali di entrate certe, al contrario di quanto fatto da altre amministrazioni, come la Provincia di Matera.



Nel frattempo, lunica attività che sembra procedere senza rallentamenti è quella relativa alla distribuzione di incarichi e nomine ad amici e amici degli amici. Su questo, evidentemente, lAmministrazione dimostra una rapidità che purtroppo non ritroviamo nella capacità di attrarre risorse, programmare interventi e dare risposte concrete ai cittadini.



Il sindaco Telesca smetta di cercare ogni giorno un nuovo nemico  ieri il Governo, oggi la Regione  per giustificare i propri fallimenti. Potenza non ha bisogno di alibi, ma di una guida capace di creare relazioni istituzionali, cogliere le opportunità e restituire al capoluogo il ruolo che merita, non contro gli altri Comuni della Basilicata, ma insieme agli altri Comuni della Basilicata.



I Consiglieri Comunali di opposizione