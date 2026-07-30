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La voce della Politica
|Senato, Rosa (FdI): iniziativa per fare il punto su Commissario Straordinario acque reflue
30/07/2026
|Si è tenuta oggi, presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, la conferenza per fare il bilancio dei tre anni di mandato del Commissario Straordinario Unico per la Depurazione delle Acque Reflue e il Riuso, prof. Fabio Fatuzzo. Allincontro sono intervenuti: il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci e il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Liniziativa ha offerto loccasione per ripercorrere il lavoro svolto dalla Struttura commissariale nel percorso verso il superamento delle procedure di infrazione europea in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane e per discutere le nuove sfide poste dal riuso delle acque depurate come risorsa strategica per lagricoltura, lindustria e la lotta alla scarsità idrica. Tra i territori presi in esame, la Basilicata rappresenta un caso emblematico dei progressi compiuti: dal dicembre 2023 al luglio 2026, la Struttura commissariale ha lavorato su tutti gli interventi prioritari individuati per la regione, con 4 interventi completati (Matera-Sarra, potenzialità 27.000 abitanti equivalenti; Alta Valle dellAgri; Grassano, 5.500 A.E.; Matera-Pantano, 34.000 A.E.), 1 intervento con lavori affidati a seguito di gara completata (Pisticci, lotto 1), 2 progetti (PFTE) completati con progettazione conclusa (Matera-Lamione, 3° lotto, e Pisticci lotto 2, sistema di collettamento) e 1 intervento in fase di verifica progettuale/autorizzativa ad Irsina. A questi si aggiunge lintervento multicomunale di Latronico, non inserito nella procedura di infrazione ma comunque seguito dalla Struttura. Con questa iniziativa abbiamo voluto dare voce a un tema che riguarda da vicino i cittadini e i territori, a partire dalla Basilicata, dove il lavoro del Commissario Fatuzzo ha permesso di completare quattro interventi chiave e di portare avanti tutti gli altri interventi prioritari della regione. La Basilicata, nonostante sia la regione che esporta più acqua in Italia, conosce bene limportanza delloro blu, del suo uso consapevole e del suo riuso, avendo vissuto una crisi idrica senza precedenti lo scorso anno. Per questo è tanto più meritevole lattività del Commissario Fatuzzo che ha, in tre anni di mandato, fatto passi avanti concreti: cantieri conclusi, gare aggiudicate, progettazioni completate, un modello di collaborazione tra Stato, Regione e gestori del servizio idrico che sta dando risultati tangibili e misurabili. Continueremo a seguire con attenzione questo percorso, perché la tutela dellacqua è una priorità che il Governo Meloni ha saputo affrontare con serietà e visione di lungo periodo. Il bilancio presentato conferma limpegno della Struttura commissariale su tutto il territorio nazionale, con particolare attenzione alle aree del Mezzogiorno storicamente più esposte al rischio di sanzioni comunitarie.
Lo dichiara il senatore di Fratelli dItalia Gianni Rosa.
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Il Capogruppo del PD: a breve si affronterà concretamente e speditamente la richiesta di autorizzazione e di accreditamento avanzata da Fondazione Stella Maris. Non faremo mancare la nostra puntuale attenzione e vigilanza
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