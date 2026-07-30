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Senato, Rosa (FdI): iniziativa per fare il punto su Commissario Straordinario acque reflue

30/07/2026

Si è tenuta oggi, presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, la conferenza per fare il bilancio dei tre anni di mandato del Commissario Straordinario Unico per la Depurazione delle Acque Reflue e il Riuso, prof. Fabio Fatuzzo. Allincontro sono intervenuti: il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci e il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Liniziativa ha offerto loccasione per ripercorrere il lavoro svolto dalla Struttura commissariale nel percorso verso il superamento delle procedure di infrazione europea in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane e per discutere le nuove sfide poste dal riuso delle acque depurate come risorsa strategica per lagricoltura, lindustria e la lotta alla scarsità idrica. Tra i territori presi in esame, la Basilicata rappresenta un caso emblematico dei progressi compiuti: dal dicembre 2023 al luglio 2026, la Struttura commissariale ha lavorato su tutti gli interventi prioritari individuati per la regione, con 4 interventi completati (Matera-Sarra, potenzialità 27.000 abitanti equivalenti; Alta Valle dellAgri; Grassano, 5.500 A.E.; Matera-Pantano, 34.000 A.E.), 1 intervento con lavori affidati a seguito di gara completata (Pisticci, lotto 1), 2 progetti (PFTE) completati con progettazione conclusa (Matera-Lamione, 3° lotto, e Pisticci lotto 2, sistema di collettamento) e 1 intervento in fase di verifica progettuale/autorizzativa ad Irsina. A questi si aggiunge lintervento multicomunale di Latronico, non inserito nella procedura di infrazione ma comunque seguito dalla Struttura. Con questa iniziativa abbiamo voluto dare voce a un tema che riguarda da vicino i cittadini e i territori, a partire dalla Basilicata, dove il lavoro del Commissario Fatuzzo ha permesso di completare quattro interventi chiave e di portare avanti tutti gli altri interventi prioritari della regione. La Basilicata, nonostante sia la regione che esporta più acqua in Italia, conosce bene limportanza delloro blu, del suo uso consapevole e del suo riuso, avendo vissuto una crisi idrica senza precedenti lo scorso anno. Per questo è tanto più meritevole lattività del Commissario Fatuzzo che ha, in tre anni di mandato, fatto passi avanti concreti: cantieri conclusi, gare aggiudicate, progettazioni completate, un modello di collaborazione tra Stato, Regione e gestori del servizio idrico che sta dando risultati tangibili e misurabili. Continueremo a seguire con attenzione questo percorso, perché la tutela dellacqua è una priorità che il Governo Meloni ha saputo affrontare con serietà e visione di lungo periodo. Il bilancio presentato conferma limpegno della Struttura commissariale su tutto il territorio nazionale, con particolare attenzione alle aree del Mezzogiorno storicamente più esposte al rischio di sanzioni comunitarie.
Lo dichiara il senatore di Fratelli dItalia Gianni Rosa.



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